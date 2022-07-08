Сотрудники ТМК удостоены премии имени Черепановых

Евгений Куйвашев и Владислав Прокошин. Фото: пресс-служба ПАО «ТМК»

Сотрудники Северского трубного завода (СТЗ) и Синарского трубного завода (СинТЗ), входящих в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), удостоены премии имени Черепановых, которая вручается лучшим инженерам Свердловской области. Награду уральским трубникам в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2022 вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Лауреатом премии от СТЗ стал начальник электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) Евгений Житлухин. Под его руководством идет освоение новых технологий выплавки и разливки стали, разработка и внедрение легированных марок стали, которые используются для производства труб с высокой прочностью и стойкостью к агрессивным средам. При его активном участии на заводе освоены новые способы ремонта элементов дуговой сталеплавильной печи, более чем вдвое увеличившие срок их службы.

Также премии имени Черепановых удостоен ведущий инженер-технолог центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) СинТЗ Владислав Прокошин. Он участвовал в освоении и внедрении на заводе нового оборудования: трубообрабатывающих и муфтонаверточных станков, а также нового режущего инструмента для обработки труб резанием. Владислав Прокошин является ведущим разработчиком общезаводской технологии изготовления обсадных и насосно-компрессорных труб, в том числе с резьбовыми соединениями класса Премиум.

Премия имени Черепановых присуждается с 1997 года Фондом имени Черепановых. Награды вручаются наиболее выдающимся инженерам, внесшим вклад в развитие научно-технического прогресса, совершенствование техники и технологии производства. А также идеологам и организаторам внедрения, совершенствования и пропаганды достижений творческой мысли инженерного корпуса Урала.

В 2022 году вручение премии состоялось в 25-й раз. В рамках торжественной церемонии были отмечены 30 лауреатов, являющихся авторами перспективных инженерных и научно-технических разработок в различных отраслях промышленности.