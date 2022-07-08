На Урале среди подростков оказалось 11 женихов и 45 невест

Молодых невест в несколько раз больше, чем женихов Фото: Евгения ГУСЕВА

Число ранних браков в Свердловской области остается стабильным и составляет полпроцента от общего числа регистраций. Среди 16-17-летних подростков семьи завели 11 женихов и 45 невест, сообщили представители управления ЗАГС Свердловской области.

С 1 января 2022 года сотрудники ЗАГС оформили 11 890 актов о регистрации браков в Свердловской области. По наблюдениям представителей ведомства, в регионе впервые зарегистрирован рост количества браков за последние пять лет.

Любви все возрасты покорны: на Урале появилось 11 пар старше 80 лет Фото: Иван МАКЕЕВ

- Рост составил уже 10% по сравнению с прошлым годом. При этом в 2021 году у нас уже был рост в 25%. Впервые за пять лет есть рост количества браков. Мы видим тут влияние пандемии. Эта ситуация сказывалась на заключении браков, поскольку был период, когда мы не проводили торжественные регистрации ввиду ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, - пояснила замначальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

Чаще всего в жители Свердловской области вступают в семейные отношения в возрасте от 25 до 34 лет (43%), в период с 35 до 44 в брак вступают 22% от общего числа молодоженов. 10% составляют пары старше 45 лет. В возрасте 55-64 года поженились 5%. Также узаконили отношения 211 пар «молодых» старше 65 лет, 1% от общего числа. Еще 11 браков заключили молодожены старше 80 лет.

Меньше всего свадеб играют в мае и январе, видимо, в эти месяцы людям и так хватает праздников. Традиционно популярными остаются июнь, июль, август и сентябрь.

Также известно, что с начала 2022 года в Свердловской области расписались представители Камеруна, Венесуэлы, Сербии, Сирии, Словении, Танзании, Чили, Эквадора, Албании, Алжира, Афганистана, Болгарии и других стран.

С 1 января 2022 года сотрудники ЗАГС оформили 11 890 актов о регистрации браков в Свердловской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Впрочем, если в этой статистике и ложка дегтя: разводы в Свердловской области составляют 87% от числа браков. Это выше среднего показателя по России. За полгода записей о расторжении брака было 10 390. Разошлись со второй половинкой 5470 мужчин и 9440 женщин. Наиболее кризисным периодом считаются первые 5 лет совместной жизни, на которые пришлось 34% разведенных пар. Еще 28% пар разводятся, прожив вместе 6-10 лет, 15% - супруги, заключившие брак 11-15 лет назад. По свежей статистике передумывают расставаться 10% супругов.