Игра пройдет 15 июля в «Екатеринбург-ЭКСПО». Фото: ГУСЕВА Евгения/ Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Екатеринбург на «Встречу выпускников КВН-2022» приедут Валдис Пельш и Александр Масляков. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Стали известны первые два участника звездного жюри игры «Встреча выпускников КВН». Выбирать победителей будут известный телеведущий Валдис Пельш, а также шоумен, продюсер и участник легендарной команды КВН «Уральские пельмени» Андрей Рожков, - говорится в сообщении.

«Встреча выпускников КВН» состоится в Екатеринбурге в третий раз. Вести игру в этом году будет сам Александр Васильевич Масляков.

Игра пройдет 15 июля в 19:00 в «Екатеринбург-ЭКСПО» на площадке МТС Live Холл.

«Уральские пельмени» в этом году не будут принимать участие в игре. Фото: группа «ВКонтакте» «Международный союз КВН»

«Уральских пельменей» в этом году на «Встрече выпускников» не будет. Участие в игре примут звездные команды Высшей лиги. Среди них вице-чемпион команды Премьер-лиги и чемпион Высшей лиги «Вятка» (Киров), бронзовый призер и дважды финалист Высшей лиги, обладатели большого КиВиНа в золотом Сборная Снежногорска, единственная женская команда-чемпион Высшей лиги, сыграли наибольшее количество игр в Высшей лиги «Раисы» (Иркутск), чемпион Высшей и Международной лиг КВН, обладатель 4-х КиВиНов «Русская дорога».

Встречу выпускников будут снимать для «Первого канала». В этом году в продажу поступило 100 билетов в гранд-партере на первых рядах прямо за жюри. Так что у гостей появится возможность точно попасть в объектив камеры.

Для зрителей организаторы также предлагают дополнительные услуги для более комфортного пребывания на площадке. Это Expo Priority — удобное парковочное место у входа, отдельный вход без очереди и гардероб; Специальный гость – доступ в VIP lounge с легкими напитками и закусками, отдельный вход и гардероб, парковочное место у входа, а также детская комната — пространство для игр, где родители оставить ребенка под присмотром воспитателя на время концерта.

Билеты вы можете приобрести на официальном сайте МТС Live Холл.