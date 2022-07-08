«Даже не может назвать имя»: житель Екатеринбурга привел в полицию мальчика, найденного на улице

Мальчик гулял один на улице в ночное время Фото: отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция разыскивает родителей малыша, которого нашли на улице. Мальчик гулял один на улице, когда около трех часов ночи на перекрестке улиц Вилонова и Учителей Пионерского микрорайона его заметил проходящий мимо мужчина.

- Ребенку на вид 3-5 лет, он не разговаривает. Он даже не может назвать своего имени, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Мальчик одет в желтую футболку и желтые тапки, темно-синие шорты с розовыми сердечками.

Сотрудники полиции просят всех, кто узнал мальчика, сообщить об этом в отделение по делам несовершеннолетних ОП № 3: +7(902)257-82-14; дежурную часть отдела полиции №4 или дежурную часть УМВД по Екатеринбургу: 356-42-03 или 294-14-94.

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