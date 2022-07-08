Ученые Екатеринбурга анонсировали вакцину от аллергии на кошек

Кошки и березовая пыльца - главные причины аллергии на Урале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждые десять лет количество людей, страдающих от аллергии, увеличивается в два раза. Такую неутешительную цифру назвали сегодня, 8 июля, специалисты-аллергологи.

- Можно говорить об эпидемии аллергических реакций, - отмечает Анна Петухова, заведующая отделением аллергологии ЦГКБ №6. - Статистика нашей больницы очень хорошо отражает мировую тенденцию - мы видим неуклонный рост пациентов с аллергией.

Чаще всего жители Екатеринбурга страдают от аллергии на пыльцу березу и на животных – кошек. А вот аллергии от тополиного пуха не существует, уверяют специалисты. Просто пух, несясь по воздуху, собирает березовую пыльцу, которая и провоцирует аллергию.

- Мы на пороге вакцины от аллергии на кошку и на пыльцу березы, - добавляет Анна Петухова. - Ученые из Сеченовского Университета и Австрийского медицинского университета разработали вакцину, которой можно будет привиться и не иметь симптомов заболевания. Препарат проходит последние стадии испытаний и скоро появится в гражданском обороте.

Тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию, но он может переносить пыльцу других растений, которая ее спровоцирует. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также аллергологи объяснили из-за чего люди, переболевшие COVID-19, начинают страдать от аллергии, которой у них раньше не было. Оказывается, дело тут не в самом коронавирусе, а в том, что человек переболел респираторной инфекцией.

- Не только COVID-19, но и грипп, и ОРВИ могут приводить к обострению аллергических реакций, - рассказала Валерия Подгайная, врач-аллерголог-иммунолог Центральной городской клинической больницы №6. – Например, часто мы видим обострение крапивницы на фоне перенесенного ковида. Но на самом деле в патогенезе заболевания идет аутоиммунный механизм развития, что перекликается с патогенезом ковида, так как в организме происходит цитокиновый шторм (иммунитет начинает бороться с заразой так сильно, что наносит вред всему организму, - Прим. Ред.). Часто поэтому мы видим обострение крапивницы при коронавирусе.

- Однажды после коронавируса пациент заявил, что у него появилась аллергия на кошку, - добавляет Анна Пастухова. - Эта аллергия обнаружилась в крови. Но тут нужно сказать, что спектр чувствительности к аллергиями мы набираем с детства. И они могут проявиться, а могут не проявиться. Тут просто респираторная инфекция типа ковида послужила катализатором клинического проявления аллергии.