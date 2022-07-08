Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июля 2022 8:58

Ученые Екатеринбурга анонсировали вакцину от аллергии на кошек

Она проходит последние стадии испытаний
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Кошки и березовая пыльца - главные причины аллергии на Урале.

Кошки и березовая пыльца - главные причины аллергии на Урале.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждые десять лет количество людей, страдающих от аллергии, увеличивается в два раза. Такую неутешительную цифру назвали сегодня, 8 июля, специалисты-аллергологи.

- Можно говорить об эпидемии аллергических реакций, - отмечает Анна Петухова, заведующая отделением аллергологии ЦГКБ №6. - Статистика нашей больницы очень хорошо отражает мировую тенденцию - мы видим неуклонный рост пациентов с аллергией.

Чаще всего жители Екатеринбурга страдают от аллергии на пыльцу березу и на животных – кошек. А вот аллергии от тополиного пуха не существует, уверяют специалисты. Просто пух, несясь по воздуху, собирает березовую пыльцу, которая и провоцирует аллергию.

- Мы на пороге вакцины от аллергии на кошку и на пыльцу березы, - добавляет Анна Петухова. - Ученые из Сеченовского Университета и Австрийского медицинского университета разработали вакцину, которой можно будет привиться и не иметь симптомов заболевания. Препарат проходит последние стадии испытаний и скоро появится в гражданском обороте.

Тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию, но он может переносить пыльцу других растений, которая ее спровоцирует.

Тополиный пух сам по себе не вызывает аллергию, но он может переносить пыльцу других растений, которая ее спровоцирует.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Также аллергологи объяснили из-за чего люди, переболевшие COVID-19, начинают страдать от аллергии, которой у них раньше не было. Оказывается, дело тут не в самом коронавирусе, а в том, что человек переболел респираторной инфекцией.

- Не только COVID-19, но и грипп, и ОРВИ могут приводить к обострению аллергических реакций, - рассказала Валерия Подгайная, врач-аллерголог-иммунолог Центральной городской клинической больницы №6. – Например, часто мы видим обострение крапивницы на фоне перенесенного ковида. Но на самом деле в патогенезе заболевания идет аутоиммунный механизм развития, что перекликается с патогенезом ковида, так как в организме происходит цитокиновый шторм (иммунитет начинает бороться с заразой так сильно, что наносит вред всему организму, - Прим. Ред.). Часто поэтому мы видим обострение крапивницы при коронавирусе.

- Однажды после коронавируса пациент заявил, что у него появилась аллергия на кошку, - добавляет Анна Пастухова. - Эта аллергия обнаружилась в крови. Но тут нужно сказать, что спектр чувствительности к аллергиями мы набираем с детства. И они могут проявиться, а могут не проявиться. Тут просто респираторная инфекция типа ковида послужила катализатором клинического проявления аллергии.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ