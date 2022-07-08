За полгода в Свердловской области родились 20 тысяч малышей

Снижение показателя связано с особенности демографической ситуации, когда в 1990-е годы рождалось мало детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Управление ЗАГС по Свердловской области подсчитало, сколько детей родилось в первой половине дня 2022 года. За это время было оформлено 19 959 записей актов о рождении детей. Мальчиков традиционно чуть больше.

С 1 января было зарегистрировано 10 303 мальчиков, это 51,6% от общего числа детей. Девочек родилось 9 тысяч 656, что составляет 48,4%. В целом показатель рождаемости снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- Снижение показателя связано с особенности демографической ситуации, когда в 1990-е годы рождалось мало детей. Ситуация характерна для всей России. Сейчас потенциальные родители – это как раз то поколение. Детей рождалось в два раза меньше, чем в 1980-е. По прогнозам мы ждем рост рождаемости с 2025 года, когда подрастут дети 2000-ых. Если проанализировать данные, то мы увидим, что в 90-е годы ежегодно рождалось в среднем 44 тысячи детей, в 2000-ые – 48 тысяч детей, а пиком рождаемости у нас стал 2014 год, когда родилось 63 тысячи детей, - рассказала замначальника Управления ЗАГС Свердловской области Наталья Храмова.

Хорошей новостью можно считать то, что снижается число детей, рожденных одинокими матерями, детей с установлением отцовства, число актов о подкинутых детях и отказниках. Так, за последние пять лет число отказников и подкидышей снизилось в два раза. В два раза снизилось с 2016 года стало родов вне стен медицинских организаций, тех самых популярных когда-то родов на дому в 2022 году было всего 72 случая.

По прогнозам мы ждем рост рождаемости с 2025 года, когда подрастут дети 2000-х Фото: Алексей БУЛАТОВ

У одиноких мам были рождены 5475 детей, детей с установлением отцовства зарегистрировано 4902. И та, и другая категория составляют по 11%от общего числа детей. 76%, или 32 900 детей рождены в браке. 64% малышей рождены в семье, где уже воспитываются дети.

Основной возраст новоиспеченных матерей колеблется в пределах 21-30 лет, это почти 19 тысяч человек, но в 2022 году также выросло число детей, родившихся от мам старше 36 лет. Несовершеннолетних девушек, ставших мамами, становится меньше с каждым годом. В первом полугодии 2022 года он составляет 0,1% от общего числа матерей.

В 2021 году двойняшек стало больше значительно, за 12 месяцев их появилось на свет 1088 и 7 случаев рождения тройняшек. За 1 полугодие 2022 года пока родилось только 280 двойняшек и 4 случаев рождения тройняшек.