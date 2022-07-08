Поливал «Белизной», обкладывал травами: стало известно, чей труп обнаружили в квартире на окраине Екатеринбурга

До переезда в Екатеринбург Юрий Денисенко жил в Пермском крае. Фото: соцсети

В Екатеринбурге расследуется убийство 39-летнего разнорабочего Юрия Денисенко. В конце июня его труп обнаружили в квартире на улице Войкова Орджоникдзевского района. По версии следствия, вечером 17 числа мужчина познакомился с пенсионером Виталием Фасхудиновым. Беседа перетекла в пьяное застолье, обернувшееся поножовщиной. По данным «КП-Екатеринбург» хозяин квартиры нанес Юрию 51 удар ножом. Но избавляться от трупа не спешил. На протяжении восьми дней он поливал тело собутыльника «Белизной» и обкладывал травами. А сам на это время переехал к знакомой.

Но трупный запах быстро распространился по подъезду, а соседи Фасхудинова пожаловались на вонь в полицию. По одной из версий, пенсионер избавился от тела в квартире, так как не мог поднять его.

- Квартира мне досталась по наследству, раньше в ней жил двоюродный брат, - рассказывал обвиняемый в ходе предварительного следствия. – Близких родственников у меня в Екатеринбурге нет. Только в Краснокаменске, но я с ними не общаюсь. Я поливал труп «Белизной», чтобы устранить запах. Соседи жаловались, думал, что получится. Почему не сообщил о случившемся? Испугался. Не знал, что делать.

Ранее в Следственном комитете пояснили, что причиной ссоры стало желание Денисенко остаться переночевать. Но пенсионер был категорически против. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Его адвокат подавал апелляцию на решение об аресте. Но областной суд отказался смягчать меру пресечения, несмотря на жалобы Фасхудинова.

- В ходе ссоры обвиняемый вооружился колюще-режущим орудием и нанёс своему оппоненту несколько десятков ранений. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, что в Свердловском областном суде вынесут приговор по делу об убийстве Александры Иньшиной. Жительница Березовского была задушена рецидивистом Маратом Имашевым. Ему запросили наказание в виде 23 лет лишения свободы в тюрьме.

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