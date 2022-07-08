Жителям предложили поработать малярами, чтобы избавиться от долгов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве жителям «двухэтажки» на улице Магистральная № 17 предложили нестандартно закрыть долги по коммунальным услугам. В объявлении на подъезде говорится, что должники могут проявить сознательность и избавиться от просрочки по платежам работами. Объявление об этом появилось в соцсети «Вконтакте».

На выбор собственникам квартир предложили целый перечень работ, которые покроют их долги. Так, среди них есть следующие работы: покрасочные и штукатурно-малярные, уборка территории, погрузочные, земляные, мытье окон и полов, покос травы и тому подобное.

Благоустройство и коммунальное обслуживание этого дома возложено на компанию «ПКП Синергия». В самой организации «КП-Екатеринбург» не смогли прокомментировать это предложение. В областном Министерстве ЖКХ также не стали давать комментарии по поводу оплаты коммунальных услуг физическим трудом.

В управляющей компании отказались комментировать объявление. Фото: соцсети

Пользователи соцсетей в большинстве своем поддерживают такое решение по отработке. По мнению жителей области, они смогут и занять себя, да еще и расплатиться по платежам, которые растут.

- Так нужно такое везде внедрять, а не выселять из-за долгов. Не всегда же долги копятся у алкоголиков. Бывают ситуации, когда люди просто попали в трудную жизненную ситуацию, - считает Марина Савчук.

- Так необходимо делать со всеми должниками, но не добровольно, а принудительно. Нет денег или желания долги отдавать - срок, перевод денег в трудодни. В течение срока работа физическая, а как только долг погасил, то судимость снимается, это я считаю по справедливости, - присоединяется к обсуждению Иван Болдырев.

Конечно, предложить собственнику с долгами убрать несколько метров взамен на какую-то графу по просрочке платежа можно. Однако, непонятно, как именно это все устроить.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Иван Кадочников, адвокат Свердловской областной коллегии адвокатов

- Первый вопрос, который возникает у людей, которые прочитали это объявление: «А в 1861 году точно в России отменили крепостное право?». Ситуация с юридической составляющей довольно сложная. С одной стороны у нас есть подтвержденная задолженность по коммунальным платежам у жильцов перед управляющей компанией. Нет никаких сложностей, чтобы эти самые жильцы выполнили работы или оказали услуги управляющей компании. А дальше начинается стандартная российская юридическая «канитель»: на какой системе налогообложения управляющая компания, кто будет платить НДФЛ с этих работ и услуг, знают ли жильцы, что у них есть ИНН и СНИЛС для оформления взаимозачета и т.д. В общем, сама «задумка» хорошая и правильная, но теперь будем внимательно смотреть, как все будет реализовано с позиции российского законодательства.