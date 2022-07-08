Каждый пятый житель Екатеринбурга следит за второй половинкой в соцсетях

14% горожан признались, что следят за бывшим избранником, но хотят разорвать эту зависимость Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге 18% жителей признались, что следят за своими вторыми половинками в социальных сетях. При этом 5% делают это постоянно. А еще 17% не следят сами, но знают, что за ними наблюдает их партнер. Об этом говорится в исследовании «Одноклассников» ко Дню семь, любви и верности.

- В ходе открытых вопросов ряд пользователей рунета отметили недопустимым заходить в аккаунт партнера и читать личные переписки, - говорится в сообщении.

65% респондентов негативно отреагировали на слежку за любимыми в соцсетях. А вот 33% посчитали это нормальным. Полностью доверяют друг другу 61% опрошенных.

Кроме того, согласно исследованию, 62% пользователей из Екатеринбурга не следят за бывшими партнерами в соцсетях. 12% иногда просматривают их профили и действия. 14% горожан признались, что следят за бывшим избранником, но хотят разорвать эту зависимость.

32% горожан заявили, что соцсети - это отличная возможность найти партнера для крепких отношений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также 10% жителей Екатеринбурга рассказали, что знакомятся для романтических отношений онлайн и ходят на свидания. А 11% поддерживают только общение в соцсетях и лично не встречаются. Еще 31% респондентов рассказали, что раньше знакомились и ходили на свидания через интернет. Однако сейчас они состоят в постоянных отношениях.

По вопросу, можно ли в соцсетях найти любовь всей жизни, мнения разделились. 22% считают, что интернет подходит только для легкого флирта. А 32% горожан заявили, что это отличная возможность найти партнера для крепких отношений. При этом 13% опрошенных уже нашли свою любовь через соцсети.

Помимо этого, 47% екатеринбуржцев в отношениях радуются, когда их вторая половинка выкладывает совместными фотографии в соцсетях. Другие 33% уверены, что «счастье любит тишину». А вот снимки с бывшими возлюбленными 62% респондентов предпочитают удалять. 38%, напротив, считают этот период частью их жизни и хранят фото в соцсетях.

В исследовании приняли участие 1 050 человек старше 18 лет. Во время опроса 52% респондентов из Екатеринбурга рассказали, что состоят в отношениях.