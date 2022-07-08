Ранние признаки Сахарного диабета 1 типа у детей – что должно насторожить окружающих?

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Сахарный диабет 1типа (СД) – одно из наиболее распространенных хронических заболеваний.

В последние годы возросла его распространенность среди детей и подростков во всем мире. Около 100 тыс детей в возрасте до 15 лет во всем мире заболевают СД 1типа ежегодно, в Свердловской области – около 250 новых случаев в год.

Каковы первые признаки этого заболевания и от чего зависит предрасположенность к диабету, мы поговорили заведующим областным детским эндокринологическим центром ГАУС СО «Областная детская клиническая больница» Алексеем Кияевым.

Ч ТО ТАКОЕ САХАРНЫЙ ДИАБЕТ? И КАКИХ ТИПОВ ОН БЫВАЕТ?

Сахарный диабет – это термин, который объединяет группу заболеваний, сопровождающихся повышением глюкозы (сахара) в крови. Существует множество различных типов диабета, но выделяют основные два:

1 тип, инсулинозависимый – его еще называют «детским» или «диабет молодых», так как им в основном болеют дети или молодые люди;

2 тип, инсулиннезависимый – его называют «диабет пожилых», так как им чаще болеют пожилые люди. Однако в последнее время он диагностируется и у молодых людей, и даже у детей.

КАКОВА ЭТИОЛОГИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА?

Этиология точно не известна. Но одна из причин возникновения сахарного диабета в том, что риск заболеть может передаваться по наследству. Но это не значит, что если у кого-то из членов семьи есть сахарный диабет, то он обязательно будет у вашего ребенка. Или, наоборот, может быть так, что ни у мамы, ни у папы, ни у бабушек с дедушками сахарного диабета не было, а у ребенка его выявили.

Сахарный диабет может возникнуть под действием различных причин: детские инфекции и вирусные простудные заболевания, а также стрессы у детей, имеющих повышенную предрасположенность к этому заболеванию. Причем воздействие этих факторов может происходить задолго до того, как проявятся первые признаки сахарного диабета.

Сахарный диабет 1-го типа возникает из-за того, что в организме не хватает инсулина, вследствие чего и повышается уровень сахара в крови.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ САХАРНОГО ДИАБЕТА?

Одним из первых симптомов сахарного диабета является учащенное и обильное мочеиспускание. Из-за того, что ребенок начинает часто ходить в туалет, встает по ночам, у него появляется жажда, он начинает пить больше жидкости. Родители, как правило, замечают, что ребенок стал пить много воды, но не обращаются к врачу. Кроме этого, еще типичные для СД признаки – на фоне повышения аппетита, ребенок начинает худеть. Далее появляются слабость и утомляемость, тошнота, рвота и нарушение сознания.

КАК ПРОВОДИТСЯ ДИАГНОСТИКА?

Детский диабет диагностируется довольно легко, если вовремя обратиться к врачу. При появлении указанных жалоб, нужно срочно определить уровень глюкозы в крови в любое время суток и независимо от приема пищи.

ЧЕМ ОПАСНО ЭТО ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Это заболевание связано с недостатком в организме инсулина. А единственным лечением пока является введение этого гормона. Так как инсулин изобрели всего лишь в 20-х годах XX века, то в прежние времена дети с сахарным диабетом погибали.

Если вовремя не вводить инсулин, то глюкоза не может проникнуть в клетку. Инсулин, как ключик, открывает для глюкозы вход в клетку. Наш организм использует глюкозу как энергию, как топливо для машины. Благодаря этому мы двигаемся, дышим, работаем, думаем. Если нет основного источника энергии – глюкозы, то наш организм начинает черпать энергию из других источников: белков и жиров, поэтому детки и худеют. А при использовании жира в виде энергии образуется много вредных веществ, которые отравляют детский организм, что может привести к летальному исходу.

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-ТО ПРЕДДИАБЕТИЧЕСКИЕ СОСТОЯНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ЗАПОДОЗРИТЬ ПРОБЛЕМУ?

У детей это чаще остро возникающий процесс. Если клетки поджелудочной железы вырабатывают инсулин в достаточном количестве, то не происходит повышение глюкозы в крови. Детский диабет проявляется тогда, когда остается менее 10% клеток, вырабатывающих инсулин.

КОГО МОЖНО ОТНЕСТИ К ГРУППЕ РИСКА?

Безусловно, риск развития сахарного диабета 1 типа выше у тех, у кого это заболевание есть в семье. Но, это не значит, что он обязательно разовьется. Также подвержены этому заболеванию дети, находящиеся на искусственном вскармливании и те, кто уже имеет какое-либо аутоиммунное заболевание.

КАКИЕ ПРОГНОЗЫ В ЛЕЧЕНИИ САХАРНОГО ДИАБЕТА?

При правильном и хорошо подобранном лечении прогноз благоприятный. Есть разные виды инсулинов. Многие дети используют помповую инсулинотерапию. Но важно знать, что здесь многое зависит не от лечения, а от того, как ребенок и его родители воспринимают диагноз, как к нему относятся, так как им придется научиться многому.

Первое – это упорядочить свой режим питания и образ жизни. Обратите внимание, что рацион питания не меняется полностью, просто он становится правильным.

Второе – при детском сахарном диабете огромное значение имеет контроль глюкозы в крови. Дети делают это часто: оптимально – 6–8 раз в день. На данный момент, существует много различных средств для контроля глюкозы в крови. В первую очередь это глюкометры, есть системы, когда ребенку на две недели ставится датчик (например, в область плеча) и сканером или смартфоном с установленным приложением можно определять глюкозу в крови ежеминутно, поднося сканер или телефон к датчику.

ВОЗМОЖНА ЛИ ПОЛНОЦЕННАЯ ЖИЗНЬ, А ОТЧЕГО НАВСЕГДА ПРИДЕТСЯ ОТКАЗАТЬСЯ?

Безусловно, наши дети живут полноценной жизнью. Участвуют в различных конкурсах, соревнованиях и это, несмотря на то, что им пришлось раньше повзрослеть, научиться вести здоровый образ жизни, правильно питаться, следить за правильным режимом дня. Они подсчитывают хлебные единицы (это количество углеводов), чтобы правильно ввести себе нужную дозу инсулина. На сегодняшнем этапе развития диабетологии и доступности высокотехнологичных методов контроля и лечения СД 1 типа, продолжительность и качество жизни детей с диабетом не отличается от здоровых.