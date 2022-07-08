«Синара-Девелопмент» уходит в большое строительство и осваивает новую нишу

Фото: пресс-служба Группы Синара

Строительство и реконструкция промышленных зданий включает многоуровневое управление проектами строительства, модернизации и реновации на условиях EPC/M-подряда, концепции OpenBook, классического генподряда — от технического задания под производственные требования и проектирования объекта до создания и ввода его в эксплуатацию.

Компания имеет соответствующие компетенции, которые сформированы в том числе на промышленных объектах Группы Синара, и готова их реализовать в проектах других заказчиков.

Фото: пресс-служба Группы Синара

«Синара-Девелопмент» за 13 лет реализовала 43 проекта общей площадью более 1,1 миллиона кв.м, имеет уникальный опыт строительства масштабных объектов коммерческой, промышленной и спортивной недвижимости в рамках выполнения государственных контрактов. В частности, сейчас в новом районе Новокольцовский «Синара-Девелопмент» возводит комплекс объектов для проведения спортивных состязаний международного уровня. Среди них Дворец водных видов спорта – самый современный плавательный комплекс в России. Это уникальный и технически сложный объект.

Фото: пресс-служба Группы Синара

«Синара-Девелопмент» обладает такими серьезными компетенциями, как сплоченная команда профессионалов широкой квалификации с подтвержденным опытом сдачи сложнейших объектов в различных отраслях и регионах РФ, пул проверенных подрядчиков со значительными материальными, техническими и человеческими ресурсами, успешная реализация проектов с государственным финансированием», - отметил в ходе презентации заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» по развитию Сергей Антонов.

В рамках нового направления девелопер готов осуществлять строительство объектов различного назначения и сложности — от медицинских, спортивных и образовательных учреждений до объектов энергетической и промышленной инфраструктуры.