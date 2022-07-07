Уральская «Барби» растрогала солистов группы Иванушки International подарками и рассказала, за что они любят Екатеринбург

«Иванушки» были тронуты такой заботой. Фото: предоставила Анна Данилова

Екатеринбургская блогерша Анна Данилова, больше известная, как уральская «Барби» засветилась на закрытой вечеринке, где встретилась с кумирами своей юности – группой Иванушки International. О том, как прошла встреча с исполнителями Анна Данилова рассказала «КП-Екатеринбург».

Концерт с участием группы Иванушки International прошел в Екатеринбурге 6 июля. Это было закрытое мероприятие для одного из партнеров «Иннопрома». Анна Данилова оказалась на нем со своей подругой и главной PR-специалисткой мероприятий города – Евгенией Ивлевой. По словам Анны, все произошло довольно спонтанно.

- Женя в принципе общается со звездами, и дарит подарки. В этот день было много концертов. Так, я оказалась на зарытой вечеринке по случаю дня рождения в Рамаде, где и выступали «Иванушки». Мы решили просто поздороваться с ребятами, ранее мы уже с ними виделись на премии Music Box. Пришли в зал и вручили им наборы экзотических фруктов. Несмотря на то, что мы им вроде простые подарки подарили, а не бриллианты какие-нибудь, «Иванушки» были тронуты такой заботой, - смеется Анна Данилова. – Затем, мы болтали почти час, смеялись и шутили. Ребята очень классные. Кумиры моей юности, они не меняются и выглядят роскошно, - рассказала Анна Данилова.

Как говорит уральская красавица, новый солист группы Кирилл Туриченко – воплощение позитива. Все свои золотые хиты группа исполняла без фонограммы. Еще одним сюрпризом для аудитории стала песня Сергея Жукова «18 мне уже» в исполнении «Иванушек». Но этот сюрприз был запланирован заранее.

- Я спросила у ребят, какое место в Екатеринбурге они считают самым привлекательным. «Иванушки» мне заявили, что это наш цирк. В свое время они устроили на этой площадке настоящий аншлаг, - продолжает Данилова.

Все свои золотые хиты группа исполняла без фонограммы. Фото: предоставила Анна Данилова

Еще один рассказ, который впечатлил Анну Данилову стали воспоминания Андрея Григорьева-Аполлонова о наших уральских фанатках.

- После концерта группа вернулась в номера отеля, которые были на первом этаже. Их сопровождали по пути фанатки с цветами и подарками. А когда Андрей Григорьев-Аполлонов зашел в свой номер, то он был поражен. Потому что в комнате были настоящие, живые снегири, которые прыгали и летали по всему номеру. Птичек потом отпустили на волю. Андрей сказал, что тогда они влюбились в Екатеринбург и его людей до безумия, - поделилась Анна Данилова.

В дальнейших планах у уральской пиарщицы Евгении Ивлевой устраивать туры со звездами. Одна поездка с Митей Фоминым уже состоялась. Поэтому, не исключено, что уральцы смогут отправиться в путешествие с группой Иванушки International.