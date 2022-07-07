Нижнетагильский «Уралвагонзавод» отправил Министерству обороны России очередную партию военной техники

В каждую машину положили яркие рисунки маленьких уральцев. Фото: пресс-служба «Уралвагонзавод»

Нижнетагильский «Уралвагонзавод» отправил Министерству обороны России для использования партию бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М. Кроме того, в каждую машину положили яркие рисунки маленьких уральцев, в которых они благодарят российских военных.

- Машины концерна предназначены для сопровождения подразделений, на вооружении которых находятся танки Т-72, Т-80 и Т-90. Главная задача БРЭМ-1М - техническое обеспечение, эвакуация аварийных машин из зоны действия огня противника и оказание помощи экипажам при ремонте, - сообщают в пресс-службе «Уралвагонзавод».

Машины концерна предназначены для сопровождения подразделений. Фото: пресс-служба «Уралвагонзавод»

На предприятии рассказывают, что от своевременной эвакуации поврежденных машин и их быстрого восстановления зависит успех проводимых военных операций.

Кстати, это далеко не первая поставка спецтехники для российских войск. Например, в мае в торжественной обстановке в российские войска был отправлен эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв».

Тогда перед тем, как отправиться в путь, танки освятили в Храме во имя святого благоверного великого князя Димитрия Донского, который расположен неподалеку от завода. Кроме того, рабочие малярно-сдаточного цеха предприятия положили в боевые машины письма и рисунки детей танкостроителей, а также православные иконы.