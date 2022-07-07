Единственный 200-балльник из Екатеринбурга раскрыл секрет успешной сдачи экзаменов

В свободное время Артем занимается спортом и музыкой. Фото: предоставил Артемий Никитин

Выпускник екатеринбургской гимназии № 9 Артемий Никитин сдал на максимальные 200 баллов единые государственные экзамены по математике и информатике. Школьник в свои 17 лет стал единственным в городе, кто получил высшие баллы сразу по двум предметам. «КП-Екатеринбург» поговорили с выпускником о том, как он готовился к экзаменам и поборол стресс.

Младшие брат и сестра уже вдохновились успехами Артемия и планируют заканчивать школу также успешно. По словам мамы подростка, Артемий готовился к ЕГЭ днем и ночью. В гимназию Артемий перевелся из школы № 175.

- Все равно это была какая-то неожиданность для нас. Мы поддерживали Артемия, он очень самостоятельный, усиленный контроль за ним не нужен. Кстати, когда он в восьмом классе переводился в девятую гимназию, то он единственный из числа поступающих, кто показал высокие результаты. Младший брат сейчас также усердно учится, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама подростка Наталья Яньшина. - Жаль, что в нашем регионе финансово не поддерживают талантливых выпускников. Если в Башкирии и некоторых других регионах стобалльникам дают деньги, мотивируя оставаться в регионе, то наши выпускники нередко разъезжаться. Если чиновники займутся вопросом поощрения талантливых детей, то это будет здорово.

В будущем Артем хочет изучать IT-технологии. Фото: предоставил Артемий Никитин

По словам мамы выпускника, ей пришлось даже заставлять Артемий выходить на прогулки, чтобы он не переутомлялся за решением задач. Но сам выпускник уже привык к нагрузкам. Артемий многократно участвовал и побеждал в школьных олимпиадах всероссийского этапа.

- Я люблю точные науки, в том числе и математику. И сам помогаю школьникам разобраться с этой непростой наукой, поэтому иногда преподаю уроки. Учителя относились ко мне доброжелательно, поэтому я благодарен им за знания и опыт, который получил, - рассказал «КП-Екатеринбург» Артемий Никитин.

Особенно усилено к подготовке Артемий приступил, когда в апреле вернулся с очередной олимпиады, которая проходила в Москве. По словам школьника, он занимался самостоятельно, а также по урокам из интернета. В большинстве своем решал сложные примеры из системы «Статград». Кстати, до красивых трехсот баллов по экзамену школьнику не хватило всего 6 баллов.

- Экзамен по русскому оказался наиболее сложным. Его я сдал на 94 балла. Во время подготовки нужно было много всего учить. Но даже в этом я нашел свои плюсы. Я читал тексты русских авторов, классическую литературу и научился писать сочинения по ним. По вечерам, после занятий я гулял в парке, играл в баскетбол. Еще мне помогала музыка. Я играю на гитаре и синтезаторе, когда есть свободное время. Особого стресса я не ощущал благодаря участию в олимпиадах, - отметил Артемий.

Артем увлекся классической литературой во время подготовки. Фото: предоставил Артемий Никитин

В свободное время подросток занимается спортом и музыкой. В будущем он планирует поступать на факультеты, связанные с инновационными технологиями. Города, в которые будет поступать двухсотбалльник – Москва и Санкт-Петербург.