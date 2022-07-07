Генеральный консул КНР в Екатеринбурге осмотрел строящуюся в Новокольцовском Деревню спортивных состязаний

Фото: пресс-служба Группы Синара

7 июля 2022 года стройплощадку комплекса объектов для проведения спортивных состязаний международного уровня посетил генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь.

Заместитель генерального директора «Синара-Девелопмент» Данил Значков рассказал о ходе работ, сделал акцент на применяемых технологических решениях. Делегация побывала в общественном центре, где разместится центр безопасности и центр гостеприимства, а также ресторан для участников состязаний, который одновременно сможет принять до 600 гостей.

Фото: пресс-служба Группы Синара

Также участники осмотрели места проживания для гостей мероприятия. В каждой комнате, рассчитанной для двух человек, запроектированы кухонная ниша, прихожая и совмещенный с душевой санузел. В Новокольцовском сейчас строятся пять общежитий общей площадью более 209 тысяч кв.м. В них с комфортом разместятся 8,5 тысяч человек.

Фото: пресс-служба Группы Синара

В шаговой доступности от общежитий находится Дворец водных видов спорта, который станет самый современным плавательным комплексом в России. Профессионально заниматься плаванием и прыжками в воду там смогут все жители мегаполиса. Во Дворце – четыре бассейна: тренировочный, демонстрационный, прыжковый и детский. Кроме того, возводятся сухие залы для подготовки пловцов и спортсменов в дисциплине «прыжки в воду», зал хореографии для синхронного плавания. Общая площадь Дворца составляет около 60 тыс. кв.м, трибуны вмещают более 5 тысяч зрителей.

Фото: пресс-служба Группы Синара

«Масштаб комплекса и темпы строительства меня очень впечатлили. Особенно поражает Дворец водных видов спорта, где смогут заниматься спортом и взрослые, и дети. Замечательно, что рядом будет находиться студенческий городок, где молодым людям создадут комфортные условия жизни и возможности для развития. Благодарю строителей за качественную работу, они создают наше будущее», - сказал генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Цуй Шаочунь.