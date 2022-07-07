Снимают брусчатку и убирают скамейки: что происходит в Историческом сквере Екатеринбурга, закрытом на ремонт

В сквере начали снимать брусчатку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не посидеть теперь на лавочке в Историческом сквере, любуясь водой. Потому что нет их больше – лавочек. На этой неделе вход в сквер преградила красно-белая ленточка. За ней рабочие принялись методично разбирать все, что было сквером на протяжении нескольких лет – деревянные рейки, образовывавшие полукруглые скамейки, сбрасывать в кучу, блоки каменной брусчатки снимать и укладывать аккуратными кубами на траве.

Ремонтные работы продлятся до ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так началась реконструкция, которая продлится до осени. Она должна привести Исторический сквер в порядок к грядущему 300-летию Екатеринбурга. Правда, в мэрии отмечают, что кардинально внешний вид сквера менять не будут, лишь отремонтируют его.

- Конструктивных изменений не будет, - отмечают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Но урны и скамьи будут заменены на другую модель.

Деревянное покрытие сняли со скамеек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общий внешний вид останется неизменным. Однако все покрытие сквера заменят – бетонные и гранитные плиты, например. Также появятся пандусы на лестницах. А рядом с Музеем изобразительного искусства отремонтируют каменные ступени.

Так теперь выглядят скамейки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По задумке Историческому скверу вернут его изначальный облик, каким он был в 1973 году, когда эта площадка была расчищена от дореволюционных зданий завода и переделана из промышленной зоны в общественную. Тогда ремонтные работы проводились в честь 250-летия Екатеринбурга. Обойдется новый ремонт в 150 миллионов рублей.

Рабочие укладывают брусчатку в аккуратные каменные блоки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Настоятельно просим горожан воздержаться от прогулок в сквере на время работ, - заметила Тамара Благодаткова, председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга. - Ремонт будет происходить по обе стороны реки с использованием режущей техники, поэтому ходить тут будет небезопасно.

Пока ремонт затронул лишь правую набережную. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впрочем, пока, на 7 июля, ремонтные работы затрагивают только правую сторону набережной – поближе к Музею ИЗО. Там рабочие демонтируют брусчатку и скамейки. А на противоположном берегу, сидя на каменных ступенях за процессом наблюдают горожане. Все работы здесь хотят завершить к ноябрю.

На противоположном берегу в это время по-прежнему гуляют горожане. Фото: Алексей БУЛАТОВ