Жители Свердловской области спешат заключить браки в День любви и верности

Уральцы спешат заключить брак в праздник Фото: Михаил ФРОЛОВ

День семьи и верности в этом году, став официальным праздником, вызвал ажиотаж среди молодых пар Среднего Урала. Представители управления ЗАГС по Свердловской области рассказали «КП-Екатеринбург» о том, что число желающих заключить брак 8 июля выросло в разы.

В конце июня Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении «Дня семьи, любви и верности» 8 июля. В указе отмечено, что праздник установлен «с целью сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи». Так глава государства закрепил статус официального праздника для Дня православных святых Петра и Февронии.

В последние годы День Петра и Февронии Муромских и без того становился все популярнее как ответ католическому Дню святого Валентина. Ежегодно молодожены заранее занимают символическую дату дня памяти счастливой семьи святых для создания собственной семьи.

В этом году дата 08.07.2022 вызвала особый ажиотаж в Свердловской области.

В ЗАГСы поданы сотни заявлений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

– По закону заявление о заключении брака может быть подано за 12 месяцев до дня государственной регистрации брака. Первые заявление о свадьбе в День семьи, любви и верности были поданы в ЗАГС еще в конце 2021 года, – рассказала «Комсомолке» заместитель начальника управления областного ЗАГС Наталья Храмова.

В Свердловской области было подано 679 заявлений о регистрации брака, в прошлом году – 155. Рост популярности почти в 4,5 раза! В Екатеринбурге подано 283 заявления, в три раза больше, чем в 2021 году. Тогда брак заключили 79 пар.

Популярность можно объяснить и тем, что в этом году 8 июля совпал с пятницей, днем, в который традиционно отмечают свадьбы. В 2021 году пятница пришлась на 9 июля. Тогда брак заключили 528 пар свердловчан. 9 июля 2022 года, в субботу, распишутся только 146 пар уральцев. Из них в Екатеринбурге соответственно расписались 232 пары в 2021 году и 86 пар – в 2022 году.

– Ежегодно, 8 июля, органы ЗАГС Свердловской области проводят на своей территории различные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, с использованием символики этого праздника и предусматривают в речи сотрудников, регистрирующих браки, тематические поздравления молодоженов, – отметила Наталья Храмова.

В ЗАГСе рассказали о статистике по бракам Фото: Иван МАКЕЕВ

Петр и Феврония Муромские прожили вместе всю жизнь и умерли в один день. Церковь причислила их к лику святых и провозгласила покровителями семьи. День их памяти на слуху с 2006 года, когда власти Мурома предложили учредить 8 июля День супружеской любви и верности. Их поддержали представители Русской православной церкви и Федерального собрания. Первый Всероссийский день семьи, любви и верности отметили в 2008 году.

У праздника есть свой символ – ромашка. Влюбленные дарят друг другу венки из ромашки и открытки с изображением этого цветка. В конце 2021 года памятник святым появился в Нижнем Тагиле, город стал 35 муниципалитетом, где таким образом увековечили образ покровителей семьи.

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