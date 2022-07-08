Житель Екатеринбурга, выбросивший сына с балкона, попытался выйти на свободу

Мальчик заступился за мать и едва не погиб Фото: Олег ГАЛИМОВ

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию жителя Химмаша Павла Семерикова, которого обвиняют в покушении на убийство 11-летнего сына.

В середине июня горе-отец выбросил ребенка с балкона. Школьник едва не погиб, пытаясь защитить маму от пьяного сожителя. Семериков также получил тяжелую травму, когда ребенок ударил его ножом в живот. Но, несмотря на это, оказался в СИЗО.

- Пытаясь спастись, мальчик выбрался на балкон, расположенный на втором этаже общежития, надеясь, что отец оставит его в покое. Однако обвиняемый продолжил свои противоправные действия, в результате чего малолетний упал с балкона, - рассказывали в СУ СКР по Свердловской области.

Примечательно, что Семериков развелся с матерью своих детей после того, как получил судимость за угрозу убийством.

- Он беспробудно пьет. С самого утра музыку включает. Не понимаем, как они живут с ним. А если бы он убил мальчика?! - рассказывали соседи семьи.

Адвокат Семерикова наотрез отказалась комментировать позицию обвиняемого. Но суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения.

Павел Семериков останется под стражей до середины августа.