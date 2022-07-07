ТМК модернизировала музей Уральского федерального университета

Фото: пресс-служба ПАО «ТМК»

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) в дни проведения международной промышленной выставки «Иннопром» завершили реализацию проекта реконструкции холла вузовского музейно-выставочного комплекса.

В рамках обновления экспозиции в музее установили мультимедийное оборудование — светодиодный экран и тач-панель, а также подиумы для демонстрации экспонатов — современных трубных решений ТМК — и мебель для посетителей. Кроме того, в помещении отремонтировали напольное покрытие и модернизировали систему освещения. После обновления холл музея может использоваться как пространство для поведения мероприятий наряду с основным залом.

«Крупнейшие компании понимают, что человеческий капитал — важнейший фактор достижения успеха. ТМК заинтересована в том, чтобы частью ее коллектива становились яркие выпускники вузов с активной жизненной позицией. В том числе для того, чтобы их обучение было комфортным и результативным, компания реализует проекты по обновлению вузовской инфраструктуры», — подчеркивает директор по научной работе ТМК Игорь Пышминцев.

«Это пример живого и плодотворного сотрудничества вуза с одним из своих стратегических партнеров. Мы нацеливаем студентов на выбор образовательной траектории, связанной с ТМК, организуем практики и стажировки, повышение квалификации, инженерные образовательные форумы», — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Музейно-выставочный комплекс УрФУ представляет экспозицию, посвященную выдающимся выпускникам Уральского политехнического института и Уральского государственного университета, а также истории этих двух вузов, объединенных в федеральный университет. Музей регулярно становится местом проведения студенческих и партнерских событий.

ТМК на протяжении многих лет успешно взаимодействует с университетом, прежде всего в научной и образовательной сферах. Так, с 2018 года ТМК выступает партнером всероссийской олимпиады «Я — профессионал», в рамках которой вместе с УрФУ является организатором молодежных инженерных форумов, в университете реализуются совместные образовательные программы, которые со стороны ТМК курирует Корпоративный университет ТМК2U. Компания также организует практику для студентов университета, вовлекает их в конкурсы инновационных инициатив и профессионального мастерства.