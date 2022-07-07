Новая линейка электропоездов от «Уральских локомотивов» была представлена на международной выставке «Иннопром-2022»

Фото: пресс-центр Группы Синара

Ключевая особенность моделей – уникальная базовая платформа на основе отечественного тягового привода. Благодаря универсальности разрабатываемого оборудования можно будет проектировать не только пригородные поезда, но и составы городского типа с увеличенным ускорением (до 1 м/с2).

Фото: пресс-центр Группы Синара

«На протяжении нескольких лет наши специалисты занимались разработкой новых моделей электропоездов, - рассказал генеральный директор завода «Уральские локомотивы» Олег Спаи. – Создаваемое уральскими инженерами тяговое оборудование позволит выпускать линейку пассажирской техники под запросы и требования перевозчиков как для больших агломераций, так и для регионов с небольшим пассажиропотоком».

Двухуровневый электропоезд для Москвы

В настоящее время инженеры предприятия разрабатывают пять модификаций нового электропоезда. Это базовая модель в четырехвагонном исполнении для участков с низким пассажиропотоком, которая будет работать на постоянном токе. Вторая модификация представляет из себя электропоезд для городского транспорта (Московского центрального узла) с обеспечением уровня ускорения не ниже 1 м/с2. Высокая пропускная способность пассажирских салонов будет достигнута благодаря увеличению количества и ширины дверных проемов в промежуточных вагонах. Третий проект представляет из себя гибридный электропоезд с автономной тяговой батареей. Четвертая модификация разрабатывается для участков с высоким пассажиропотоком в 5-ти, 6-ти, 8-ми, 10-ти вагонном исполнении. И, наконец, пятая модель из новой линейки сможет перевозить пассажиров на путях с переменным родом тока. Опытный образец базовой платформы нового электропоезда будет выпущена в 2023 году.

Двухуровневый электропоезд для регионального сообщения

Отдельным проектом, о котором рассказали на выставке, стал новый электропоезд для Московского центрального кольца. Это будет первый полностью отечественный электропоезд в двухэтажном исполнении, предназначенный для городских перевозок с повышенным ускорением. Данный поезд разрабатывается в тесном взаимодействии с Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и Российскими железными дорогами и предполагает интеграцию в него разработанной РЖД системы автоматического управления с четвертым уровнем автоматизации.