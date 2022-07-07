ТМК представила на ИННОПРОМе новый туристический маршрут по Северскому трубному заводу

Фото: пресс-служба ПАО «ТМК»

Трубная Металлургическая Компания (ТМК) представила на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге новый туристический маршрут с посещением горячих цехов, который планируется запустить в городе Полевском Свердловской области на Северском трубном заводе (СТЗ), входящем в ТМК.

На сессии «Промышленный туризм как эффективный инструмент внешних связей для муниципального образования» Анна Трепалова, директор музея «Северская домна», расположенного на территории СТЗ, сообщила, что в настоящий момент завершается реконструкция музейного комплекса, которая позволит предприятию активно развивать туристическое направление.

«Маршрут получит название «Металлургия сквозь века – от кричного молота до цифрового завода». Мы видим, что промышленный турист готов ко всем препятствиям, которые он встречает на своем пути, – это и пропускная система, и паспортный режим, и закрытое производство. И при этом мы поставили себе задачу сделать максимально открытый маршрут, чтобы атмосфера гостеприимства ощущалась с самого начала», – сказала Анна Трепалова.

По ее словам, стартовой точкой станет масштабное граффити – мурал «Северский поток», созданный к 20-летию ТМК и символизирующий связь производства и устойчивого развития. Далее туристы проедут по главной заводской улице и посетят музейный комплекс «Северская домна», главным экспонатом которого является доменная печь 1860 года – уникальный объект промышленной архитектуры, а также другие индустриальные экспонаты. На самом предприятии туристы увидят электросталеплавильный и трубопрокатный цеха.

«Музей откроется 16 июля, промышленный маршрут с посещением действующего производства – с осени этого года. Он уже работает в рамках внутренних коммуникаций и приема бизнес-миссий, но для приглашения промышленных туристов мы создаем на предприятии дополнительные условия», – сообщила Анна Трепалова.

В рамках форума ИННОПРОМ-2022 управляющий директор СТЗ Дмитрий Марков и директор музея истории входящего в ТМК Первоуральского новотрубного завода (ПНТЗ) Елена Агеева получили сертификаты о прохождении предприятиями Акселерационной программы по развитию промышленного туризма. Организатором программы является Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) – автономная некоммерческая организация, созданная для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. Помимо СТЗ и ПНТЗ, промтуризм активно развивается на Волжском трубном заводе (ВТЗ), Таганрогском металлургическом заводе (ТАГМЕТ) и Челябинском трубопрокатном заводе (ЧТПЗ), входящих в ТМК.