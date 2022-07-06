ТМК считает корпоративные университеты важным бизнес-инструментом для промышленных компаний

Фото: пресс-служба ПАО «ТМК»

Об этом заявила исполнительный руководитель Корпоративного университета ТМК2U Мария Ворсина, выступая на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2022 в Екатеринбурге.

В рамках сессии «Образование 4.0» Мария Ворсина рассказала об основных задачах, которые решает в ТМК система корпоративного образования.

«Если в компании происходят изменения, то роль HR-блока и корпоративного университета – это, во-первых, подбор компетентных сотрудников под соответствующие проекты и задачи, во-вторых, – формирование необходимых компетенций у работников, которые будут решать эти амбициозные задачи. В- третьих, наш корпоративный университет создает единое информационное пространство, в котором эти проекты будут осуществляться», – сказала Мария Ворсина.

По ее словам, ТМК2U сформировал в компании пул резервистов, который крайне востребован при запуске крупных бизнес-проектов. При этом ключевой ролью университета является обеспечение компетенций.

«Если говорить о цифровизации обучения, мы еще в 2019 году внедрили корпоративную HR-платформу SOTA2U. Таким образом, мы ответили на вызов, который поставила пандемия – в 2019 году доля онлайн-обучения в ТМК2U составляла 66%, в 2021 году – 71%. Онлайн-платформа доступна круглосуточно для всех без исключения сотрудников с любого устройства, в том числе со смартфонов. Сегодня в ней насчитывается порядка 500 образовательных решений», – отметила исполнительный руководитель ТМК2U.

При этом в ТМК уверены, что образование не может быть только дистанционным.

«Важно очное обучение, а также, безусловно, классическое среднее специальное и вузовское образование. Многие компании при этом развивают и свои учебные полигоны, у нас они тоже есть. Мы внедряем там максимально современные технологии обучения, например, учебные тренажеры-имитаторы, в том числе с виртуальной реальностью, без которых нельзя обеспечить полноценное прохождение студентами производственной практики», – отметила Мария Ворсина.

Для создания единого информационного пространства ТМК2U запустил мобильное приложение Mobi2U, которое позволяет оперативно информировать сотрудников о работе всех предприятий компании, о новых проектах и их реализации, а также позволяет общаться и задавать вопросы руководству.

Мария Ворсина также сообщила, что ТМК в рамках своей кадровой стратегии отдает приоритет подготовке управленцев внутри компании. Будущие лидеры должны комплексно владеть как техническими, так и управленческими компетенциями, для этого ТМК2U совместно с ведущими ВУЗами разрабатывает специальные магистерские программы.

«В следующем учебном году будет уже четвертый набор на программу «Управление металлургическим предприятием» в Уральском федеральном университете, где идет обучение по целому комплексу дисциплин – экономических, технических, по управлению проектами, логистике, производственному планированию и многому другому. Это позволяет нам выровнять набор компетенций у руководителей из разных функциональных блоков, дать им недостающие знания, чтобы они могли сделать следующий карьерный шаг и реализовывать в своей работе более комплексные проекты», – отметила Мария Ворсина.