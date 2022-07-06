Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге закончатся дожди

Такая погода продлится в уральской столице недолго Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург вновь пришли проливные дожди. С самого утра 6 июля небо над уральской столицей затянуло серыми и плотными тучами. Затяжные ливни все еще идут в нескольких районах города.

Но, по словам главного синоптика Свердловской области Глины Шепоренко, такая погода продлится недолго.

- Сейчас мы находимся в зоне атмосферного фронта. В последующие дни погода будет носить антициклональный характер. Уже завтра осадков будет значительно меньше, и наступит потепление. Воздух прогреется до 23-28 градусов, - пояснила Галина Шепоренко.

Она также уточнила, что такая погода будет и в Свердловской области.

По данным Гидрометцентра, на Урале 7 июля ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Температура воздуха днем поднимется до 24-29 градусов по Цельсию. А 8 июля столбик термометра может достичь 31 градуса.