Ксения Собчак ужаснулась от вида протухшего лосося у ресторатора из Екатеринбурга

Телеведущая отреагировала на пост Ивана Зайченко Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на пост в соцсетях ресторатора из Екатеринбурга Ивана Зайченко, в котором он показал испорченный лосось с паразитами от отечественного поставщика. Она заявила, что большие проблемы с поставками рыбы ближе, чем кажется.

- И вы спросите, где Екатеринбург, а где вы? А рядом, рядом, - написала Собчак в своем telegram-канале.

Телеведущая отметила, что после начала спецоперации на Украине Чили и Фарерские острова прекратили поставки лосося в Россию. Это были главные поставщики. По словам Собчак, импорт красной рыбы сократился в шесть раз, а цены выросли в два раза.

- Осталась только наша Мурманская рыба, но и она идет на экспорт. Поэтому сейчас общепиты работают на остатках, - объяснила журналистка.

Собчак подчеркнула, что у рестораторов два выхода: либо отказаться от блюд с лососем, либо заменить рыбу на карельскую и турецкую форель.

Ранее владелец сете «Сушкоф и Дель Песто» и «ЖизньМарт» в Екатеринбурге Иван Зайченко показал, как выглядит лосось, заказанный у отечественных поставщиков. Рыбу привезли в плохом состоянии: с мелкими паразитами, синяками, огромным количеством жира и «дырками».

Ресторатор заверил, что рыбу выкинули. Бизнесмен рассказал «КП-Екатеринбург», что это была пробная партия товара, всего было заказано порядка 50 килограммов рыбы. Сейчас рестораны Зайченко будут работать на остатках, которых хватит на три-четыре недели.

- Рыба из Чили, но поставщик российский. Ее давно уже не завозят. Скорее всего эта партия у них была закуплена несколько месяцев назад. Наверное, неправильно хранилась, - объяснил «КП-Екатеринбург» Иван Зайченко.