Эффективный игровой кейс: как создаются уникальные детские площадки

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Акура-С»

Качели, горки, конструкции-«лазалки», корты для тенниса, баскетбола и футбола… Об однообразии речи не идет вообще – бесшабашной детской радости есть где разгуляться.

Уникальные игровые пространства, где юные жители могут вдоволь повеселиться и проявить двигательную активность, в уральской столице создают специалисты, которые понимают запросы детей, знают, как устроена игра, обладают техническими навыками и главное – умеют фантазировать.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Акура-С»

Эксперимент: как дети понимают слово «счастье»

Чтобы выяснить, какие площадки вызывают у детей восторг и желание играть и развиваться, еще в 70х годах ученые при поддержке UNESCO провели исследование – на вопросы отвечали сами дети. Тогда Кевин Линч и Луиз Чавл выяснили, что детское понимание счастья существенно отличается от взрослого взгляда.

Детям важна самостоятельность в прогулках, в игре, в выборе с кем и где проводить время. Они хотят быть полноценными участниками общественной жизни. Мировые исследования специалистов в области игры (психологов, урбанистов, архитекторов) показывают, что грамотно спроектированное игровое пространство влияет на:

ЗДОРОВЬЕ – стимулирует развитие двигательной активности и физических характеристик ребенка: силы, ловкости, выносливости, координации;

ОБУЧЕНИЕ: влияет на память и внимание, а также стимулирует воображение, развивает логику и концентрацию;

СОЦИАЛЬНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ: улучшает умение выстаивать коммуникацию со сверстниками, детьми разных возрастов, взрослыми, детьми с ограниченными возможностями.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Акура-С»

«Главная цель при создании игровой площадки, которой следует «Акура-С» – предложить детям богатую игровую среду, где они будут творить, экспериментировать, узнавать что-то новое, свободно двигаться, рисковать, в целом, гармонично развиваться», – комментирует управляющий ООО «Акура-С» Оксана Бухтоярова.

Проектируя игровые пространства, компания учитывает:

особенности естественной среды;

разнообразие функционала и игровых сценариев, влияющих на развитие ребенка;

доступность как для здоровых, так и для детей с ограниченными возможностями;

возможность совместной игры детей разного возраста;

контролируемый риск и соперничество;

безопасность, экологичность.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Акура-С»

Реализация игрового пространства: от идеи до восторга пользователей

Любую игру дети начинают с идеи – сегодня они хотят строить замки в современной песочнице, завтра – соревноваться в скорости на горках-паутинках. Игры для них – это шанс улучшить воображение, творческое мышление, развить скорость, ловкость, смелость.

Поэтому специалисты, принимаясь за новый проект создания игрового пространства, сначала думают об идее и уже потом – о концепции. Так появляется картинка будущей площадки для игр.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Акура-С»

Яркий пример того, как идея реализуется через создание уникальных современных площадок – концепция «Библиотека» для целого жилого квартала «Крылов» в Сургуте.

Выбранная концепция развивается во всех архитектурных решениях квартала, поддерживается игровым оборудованием, акцентными МАФами, элементами благоустройства, разными вариантами покрытий, озеленением. Одной из особенностью проекта является ландшафтный дизайн – холмы из грунта и гибридной травы сочетаются с резиновым покрытием. Игровое оборудование эко серии от российских производителей выбрано с учетом разного возраста детей и его игровой ценности. Элементы благоустройства для рекреационных зон - собственное производство компании «Акура-С».

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Акура-С»

Каждый двор здесь будет отсылать к определенному литературному жанру. Например, один из дворов станет точкой притяжения для тех, кто любит произведения знаменитого русского баснописца Ивана Крылова. Играя на площадке, дети вспомнят Слона и Моську, Стрекозу и Муравья, Ворона и Лисицу и других героев.

Будут и другие тематики, например, «Фэнтези», «Научная фантастика», «Детектив», «Приключение», «Вдохновение». Маршруты жителей внутри микрорайона проложены с учетом разных сценариев поведения людей всех возрастов. Так, от спокойных игр у себя во дворе можно будет добраться до общей площадки для шумных игр. Ей стал двор «Вдохновение». Здесь появятся волейбольное поле, воркат-площадка, скейт-парк рядом со школой и другие спортивные зоны.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Акура-С»

Открытость, экологичность и функциональность - вот залог хорошей детской площадки.

Сургут, безусловно, не единственный пример успешных проектов компании. Среди работ «Акура-С» –много интересных, в том числе социально-значимых объектов. Комплексный подход к реализации проекта в Екатеринбурге отлично продемонстрирован в ЖК Eleven, Академический район.

Так же, как и в Сургуте, здесь было разработано и спроектировано уникальное игровое пространство в единой концепции под названием «Большое путешествие. Каждый двор в квартале - это стилизация природной зоны. Гуляя по ЖК «Eleven» можно побывать: в Антарктиде, Тайге, Джунглях, Горах, Пустыне, на Море. Всего 7 зон, 9 дворов. Большинство дворов в квартале уже готовы и пользуются особой популярностью у юных жителей города.

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «Акура-С»

Ранее мы публиковали «Готовый маршрут: где в Екатеринбурге погулять с детьми» – посмотрите его и смело планируйте отдых всей семьей.

Более подробно с объектами и проектами, которые создают дизайнеры и проектировщики «Акура-С», можно ознакомиться на сайте.