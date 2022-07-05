Школьница из Нижнего Тагила, собравшая первый в России планетоход, мечтает открыть свою IT-школу

Девушка уже знает, с кем бы поработала в команде. Фото: предоставила Карина Пахолкова

И чего только не выдумают современные школьники. В Нижнем Тагиле десятиклассница школы № 75/42 уже опередила своих одноклассников в научных достижениях и даже… собрала планетоход!

Про свой реактивный старт, первую собранную ракету, тягу к космосу, а также мечты о карьере преподавателя рассказала «КП-Екатеринбург» школьница Карина Пахолкова.

ВПЕРЕД, НА ЗОЛОТО

С детства Карина не была ярой поклонницей точных наук. По словам девушки, свой выбор она сделала только в 7 классе, когда перед ней предстал выбор: переходить в физико-математический или химико-биологический класс. Выбор девочки пал на первый вариант. Кроме науки Карина несколько лет профессионально занималась легкой атлетикой.

- Я выезжала на областные и всероссийские соревнования. Потом и сама начала судить состязания. Я сертифицированный судья. Но из легкой атлетики пришлось уйти спустя 8 лет. Потому что нужно было правильно расставить для себя приоритеты и работать на свое будущее. Мои учебные достижения родные не контролируют, я понимаю, что все зависит только от меня. С восьмого класса стала активно участвовать в инженерно-технических олимпиадах УрФУ. В девятом классе я окончила год на пятерки, - рассказывает Карина Пахолкова.

Карина в свободное время любит чинить игрушки племянника. Фото: предоставила Карина Пахолкова

Как отмечает Карина, с тех пор космическая тема, а также IT- технологии поглотили ее окончательно. В общей сложности школьница побывала на семи проектных космических сменах. Успехи не заставили себя ждать, и Карина собирала устройства, которые работают!

- В восьмом классе я собрала космическую наземную станцию для приема сигнала со спутника L-диапазона. В тот момент поняла, что мне нравится работать в проектах. Дальше я стала участницей конкурса «Сириус. Лето: начни свой проект» и разрабатывала VR-галерею для научно-производственного объединения «Сапфир». Я тогда была в роли дизайнера, а также экономиста. Не все было гладко, но я училась на своих ошибках. На своих проектах я не зарабатываю, но этот опыт в будущем будет мне очень полезен, - отмечает школьница.

ПАПА СОБИРАЕТ ТАНКИ, А ДОЧЬ - РАКЕТУ

Мама Карины работает начальником на химическом заводе, а папа собирает танки. Страсть к сбору микросхем у девочки также перерастала в нечто большее, чем просто увлечение. Карина даже собрала действующую модель ракеты.

- Родители не понимали, чем я занимаюсь. Раньше я ночами могла сидеть и программировать что-нибудь, создавать. Естественно, я не раз слышала от парней высказывания в стиле: «Ты же девочка, зачем тебе это нужно?». У нас была проектная смена, в рамках которой мы изучали ракетостроение. Мы полгода работали над программами, чтобы ее смоделировать. Я изучала параметры программного обеспечения, собирала микросхемы. В итоге мы поехали в Калугу и там уже представили нашу действующую модель, распечатанную на 3D принтере, - говорит Карина.

И на этом успехи Карины не закончились. В январе она вместе с командой восьмиклассников создала и запатентовала первый действующий планетоход для космических миссий. Правда, пока он не отправился бороздить просторы Вселенной, а просто лежит дома у одного из участников проектной смены. На разработку примитивной модели планетохода было потрачено около 80 тысяч рублей. Какова конечная стоимость планетохода, школьники еще не подсчитывали.

На разработку примитивной модели было потрачено 80 000 рублей. Фото: предоставила Карина Пахолкова

- Планетоход высаживается на поверхность космического объекта и выполняет свои функции по изучению поверхности в условиях космической радиации, перепадов температур. Собрали его втроем за две недели. Я сделала ходовую часть, систему управления, - отмечает разработчица. - Также у планетохода есть инструмент, который может воссоздать карту местности. Университет УрФУ попросил меня запатентовать разработку, поскольку больше в России таких планетоходов нет. Так, мы получили патент, подписали документы о секрете производства. Конструктивные части засекретили под эгидой УрФУ.

Как и в любом деле, в сборке планетохода были проблемы. Карина рассказала, что ей экстренно пришлось чинить 3D принтер. С задачей девушка справилась. Школьнице часто приходится что-то мастерить и чинить.

- Хочу сделать машинку на радиоуправлении для своего племянника, в скором будущем этим и займусь, пока есть время. Я также часто чиню его игрушки, - утверждает Карина. - В будущем я хотела бы и сама обучать детей новейшим технологиям или астрономии. Мечтаю открыть свою IT-школу, в которой смогу самостоятельно преподавать. В обычной школе знаний по IT и VR- технологиям не получить. У меня уже есть на примете знакомые, которые бы хотели работать в команде со мной. Но проект я реализую, когда сама встану на ноги, закончу учебу.

Уже в следующем году Карине Пахолковой предстоит сдавать единые государственные экзамены. Девушка решила, что будет поступать в УрФУ, где продолжит изучать IT-технологии.