Заместитель министра строительства РФ Сергей Музыченко посетил стройплощадку Дворца водных видов спорта в Екатеринбурге

Тимур Уфимцев и Сергей Музыченко. Фото: пресс-центр Группы Синара

Его вниманию были представлены общественный центр, комплекс общежитий №1 и Дворец водных видов спорта.

Общественный центр общей площадью 31 тысяча квадратных метров – административное ядро комплекса. Во время спортивного события там разместятся центр приветствия и аккредитации, офисы делегаций, блок питания, центр обработки данных. После соревнований в общественном центре оборудуют учебные аудитории, компьютерные классы, электронную библиотеку для студентов Уральского федерального университета (УрФУ). Блок питания общественного центра станет одним из крупнейших в Екатеринбурге кейтерингом, способным обслуживать учебные корпуса и отделения вуза. Мощности блока питания позволят выпускать более 27 тысяч блюд в сутки.

В общественном центре уже идет чистовая отделка помещений, в цехах пищеблока монтируется спецоборудование, в манеже завершены работы по устройству акустического покрытия и устанавливаются телескопические трибуны на 450 мест.

Дворец водных видов спорта. Фото: пресс-центр Группы Синара

Комплексы общежитий рассчитан на 8,5 тысячи студентов. В комнатах будет все необходимое – мебель и оборудованная техникой кухня. На этажах предусмотрены учебные комнаты, зоны для стирки, сушки и глажки белья, массажные кабинеты, зоны отдыха. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко осмотрел демо-комнаты в комплексе №1, который будет сдан в эксплуатацию уже в конце 2022 года.

Дворец водных видов спорта – уникальный и самый современный плавательный комплекс в России. Там будут проходить соревнования по плаванию, прыжкам в воду, водному поло и синхронному плаванию. Во Дворце будут работать три профессиональных бассейна и один детский.

Прыжковый бассейн. Фото: пресс-центр Группы Синара

«Комплекс объектов, возводимый в Новокольцовском, на самом деле уникальный, потому что в рамках комплексного развития территории здесь будет и спортивная составляющая, и жилая, и научно-образовательная. Тут в перспективе появится кампус университета. Это очень привлекательная территория с точки зрения развития городской агломерации. С инженерной и архитектурной точки зрения Дворец водных видов спорта смотрится просто прекрасно. Мне понравилось абсолютно все, но отдельно хочу отметить организацию работ, высокий уровень культуры производства на стройплощадке. Также очевиден высокий уровень и профессионализм строителей, которые здесь работают», - сказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

«Все объекты комплекса будут сданы четко в срок. Строители работают по госконтрактам, вне зависимости от наименования события. Весной следующего года на месте, где была неразработанная территория, появится новый район с развитой инфраструктурой, где смогут комфортно жить, учиться и работать жители Екатеринбурга. Хочу отметить, что именно проекты комплексного освоения территории – такие, как Новокольцовский, меняют облик города и улучшают качество городской среды», - подчеркнул генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Фото: пресс-центр Группы Синара

Масштаб проведенных работ по созданию инженерной инфраструктуры района отметил министр строительства Свердловской области Михаил Волков. «С сетями и дорогами здесь развернется большой фронт работ. Мы соединим старый Кольцовский тракт с новой Кольцовской дорогой, которая ведет в аэропорт Кольцово. Эта дорога будет соединяться хорошим бульваром и удобной развязкой. Чтобы обеспечить связь микрорайона с центром города рассматривается несколько вариантов организации маршрутов общественного транспорта. Один из них — это городская электричка. Губернатор Евгений Куйвашев подписал с РЖД соответствующее соглашение о совместной работе над созданием железнодорожного маршрута «Новокольцовский», который станет частью проекта «наземного метро». Также мы делаем ставку на наш городской общественный транспорт, трамвай или электробус. Продление трамвайной ветки до Новокольцовского позволит обеспечить общественным транспортом и Уктус левобережный, который сейчас активно застраивается», — рассказал Михаил Волков.