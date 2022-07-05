Три дочери остались без родителей: в Свердловской области простились с семьей, погибшей в страшной аварии

Предполагаемый виновник аварии отделался переломом ноги. Фото: УГИБДД по Свердловской области / читатель «КП»

В Тавде простились с супругами Александром и Ниной Шлапаковыми, погибшими в страшной аварии на трассе Артемовский - Зайково. Вечером 2 июля в кроссовер пары Hyundai Santa Fe врезался фургон Volkswagen Crafter. Александр и его 41-летняя супруга скончались на месте, а предполагаемый виновник ДТП был отпущен из больницы в тот же вечер. По словам знакомых семьи, он отделался переломом ноги.

- 40-летний житель села Осинцевское, двигаясь со стороны Екатеринбурга, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречным автомобилем Hyundai Santa Fe. Volkswagen загорелся, - сообщили в отделении пропаганды свердловского управления ГИБДД.

Тела погибших доставали спасатели МЧС. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Как рассказали «КП-Екатеринбург» местные жители, у пары остались три дочери.

- Прекрасные люди, замечательные родители. Чудовищная трагедия, - пишут в социальных сетях знакомые семьи Шлапаковых.

- Как нам без них жить? Как? Они наши любимые. Нинуля, Сашуля как мы без вас? И их просто животное убило, - пишут родственники.

Ранее мы рассказывали о екатеринбурженке Александре Деменьшиной, которая погубила в аварии свою знакомую. На Кольцовском тракте легковушка отлетела в отбойник, а потом врезалась в забор.

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