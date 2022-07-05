В Екатеринбурге хотят уменьшить количество автобусов, трамваев и троллейбусов

В мэрии планируют на 5.3% сократить количество автобусов, трамваев и троллейбусов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Екатеринбурга на «Иннопроме-2022» рассказала о том, как в ближайшем будущем изменится общественный транспорт города. Так, куда больший упор будет сделан на электрический транспорт, то есть трамваи и троллейбусы.

- Для Екатеринбурга вопрос модернизации электротранспорта актуален, - заявил Алексей Орлов, мэр Екатеринбурга. – Современный подвижной состав нужен городу. У нас потребность - порядка 400 трамваев.

Среди планов на ближайшее время – запуск движения по линии Екатеринбург-Верхняя Пышма и открытие трамвайной ветки в район Академический.

В городе планируют ввести единый центр управления перевозками, который будет в режиме реального времени выявлять проблемы в работе транспортной сети. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы начали строить трамвайную ветку в Академический. Срок завершения 2024 год. Но надеемся, что в 2023 году эту работу завершим,- сказал Алексей Бубнов, заместитель главы Екатеринбурга. - Контракт выполняется с опережением графика. В перспективе планируем новую ветку в микрорайон Солнечный.

Также в Академический и Солнечный могут запустить новые троллейбусы с удлиненным автономным ходом. Они свяжут центр Екатеринбурга с районами, где нет контактной сети.

По оценкам мэрии, 65% жителей города пользуются общественным транспортом. При этом каждый житель совершает в среднем 250 поездок в год. При этом самые проблемные вопросы – несоблюдение расписания, плохое состояние и перегрузка транспортных средств. Также немало жалоб поступает на работу водителей и кондукторов.

- Проблемные районы это Академический, Компрессорный, Химмаш и Мичуринский, - рассказали в мэрии.

В связи с этим в мэрии решили пересмотреть систему управления общественным транспортом. Во-первых, оплата перевозчикам, работающим по контракту, будет производиться только за качественное выполнение рейсов по расписанию. Также новые контракты будут предусматривать обязательство для перевозчиков возить пассажиров на новых транспортных средствах, которые находятся в исправном состоянии.

Также в городе планируют ввести единый центр управления перевозками, который будет в режиме реального времени выявлять проблемы в работе транспортной сети и корректировать маршруты, если это необходимо.

Власти города планируют привлечь более 30 миллиардов рублей инвестиций в развитие городского транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Помимо этого власти города планируют привлечь более 30 миллиардов рублей инвестиций в строительство новых и реконструкцию существующих линий и в закупку новых трамваев и троллейбусов.

Еще одно ключевое изменение коснется количества подвижного состава. В мэрии планируют на 5.3% сократить количество автобусов, трамваев и троллейбусов, но при этом увеличить количество мест для пассажиров на 19,1%, то есть с 104 тысяч пассажирских мест до 123 тысяч мест. Сделать это планируют за счет изменения структуры парка.

Например, троллейбусов станет на 4% меньше. Но при этом появятся троллейбусы с удлиненным автономным ходом, которые будут занимать 6% в структуре городского транспорта. Классических двухвагонных трамваев станет на 3% меньше. Но вдобавок к ним появятся трехсекционные трамваи.