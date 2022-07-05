На «Иннопроме-2022» представители Казахстана рассказали, чего ожидают от России после введения санкций

Представитель Казахстана рассказал, какого именно сотрудничества их страна ожидает от России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Второй день «Иннопрома-2022» в Екатеринбурге стартовал с делового форума, на котором встретились министр промышленности России и министр экономики Казахстана. Они обсуждали, как теперь в новых экономических условиях будут сотрудничать наши страны.

- Сейчас мы проходим проверку на прочность. Санкционное давление на Россию беспокоит наших ближайших партнеров и союзников, - сказал с трибуны Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. - Но, как все заметили, места тех, кто решил разорвать связи с нашей страной, занимают другие, те кому претит оголтелая политизация и готовность по указке извне наступать на горло своих интересов и благополучие своих граждан. Мы настроены на создание новых логистических коридоров, которые перетянут на себя существенную часть мирового грузопотока. Я уверен, что здесь приоритеты России и Казахстана совпадают.

В свою очередь представитель Казахстана рассказал, какого именно сотрудничества их страна ожидает от России. Это новые совместные проекты в промышленности.

"Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В условиях замедления темпов роста мировой экономики, эскалации напряженности в международной торговле, санкционного противостояния и усиления протекционизма очевидна целесообразность углубления индустриальной кооперации наших стран, - заявил министр национальной экономики Казахстана, Алибек Куантыров. - Хотелось бы отметить нашу заинтересованность в реализации новых кооперационных проектов. Наибольший потенциал мы видим в секторах нефтегазового машиностроения, создания автокомпонентной базы и контейнеризации.

Алибек Куантыров отметил, что нефтегазовое машиностроение это один из самых импортозависимых секторов экономики Казахстана, поэтому его представители предлагают крупнейшим российским нефтяным и машиностроительным компаниям вложиться в их нефтегазовое машиностроение. Также Казахстан надеется, что наши страны будут работать в автомобилестроении – создании комплектующих и запчастей для машин. То же касается и производства контейнеров для перевозки грузов.

- В Казахстане ведется активная работа по организации производства контейнеров, - сказал Алибек Куантыров. - Предлагаем российским транспортным компаниям принять участие в производстве стандартных контейнеров на территории Казахстана, тем самым обеспечивая более эффективный и экономичный способ перевозки грузов между нашими странами.

Международная промышленная выставка «Иннопром-2022» проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Страной-партнером в этот раз стал Казахстан. У нее самая большая национальная экспозиция.

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