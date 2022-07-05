Группа Синара представила на ИННОПРОМе прототип электробуса

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

Инновационное транспортное средство собственной конструкторской разработки было впервые представлено публике на площадке международной промышленной выставки ИННОПРОМ. В рамках лектория на стенде Группы Синара команда дивизиона «Городской общественный транспорт» холдинга СТМ провела презентацию и рассказала о технических преимуществах машины.

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

Электробус «СИНАРА-6253» сможет преодолевать до 250 км без подзарядки. Этого показателя удалось достичь за счет восьми батарейных модулей общей емкостью в 312 кВт*ч, что является абсолютным рекордом для российского транспортного рынка. Новая машина включит в себя все необходимые для совершения комфортной поездки функции: USB-слоты для подзарядки гаджетов, беспроводной доступ в Интернет по сети Wi-Fi, системы информирования пассажиров, системы климат-контроля в салоне, дополнительное многоуровневое освещение, повышенная плавность хода, анатомические сидения, а также увеличенные высота потолка (на 80 мм) и площадь остекления машины (на 15%). Отличительная особенность электробуса - увеличенная пассажировместимость до 90 мест, в том числе 37 посадочных.

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

Отдельное внимание в конструкции машины было уделено безопасности. Так, она оборудована системой помощи водителю ADAS, отвечающей за контроль за наличием препятствий на дорожном полотне, и комплексом из 11 камер, обеспечивающим обзор любой точки снаружи и внутри салона. Многофункциональный руль позволяет водителю не отвлекаться и всегда держать ситуацию под контролем. Более того, рабочее место водителя устроено с соблюдением всех принципов эргономичности, этого удалось достичь еще и потому, что при его проектировании были учтены лучшие международные практики, а также результаты опросов самих водителей.

У маломобильных групп пассажиров также не возникнет никаких трудностей с использованием транспортного средства – машина оснащена откидной аппарелью, широкими дверными проемами и системой «антизажим», а также функцией книлинга, делающей за счет выравнивания электробуса под уровень остановки посадку и высадку пассажиров намного более удобной.

Электробус «СИНАРА-6253» отличается характерным для колесной техники СТМ футуристическим дизайном, который будет масштабирован на все семейство техники городского колесного общественного транспорта (это также газовый и дизельный автобусы). Планируется, что машины будут изготавливаться в Челябинске. В числе первых гостей выставки, осмотревших электробус – губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

«Потребность муниципалитетов и субъектов РФ в новом общественном транспорте очень велика, - отметил генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский. - Поэтому появились два наших продукта – троллейбус, который был представлен на ПМЭФе, и новый электробус. Эта машина очень современная, уникальная в некоторых позициях. Проектом предусмотрены серьезные улучшения условий как для водителей, так и пассажиров, в том числе маломобильных граждан. Используемые современные цифровые решения позволят интегрировать электробусы в систему «умный город» и оперативно адаптировать возможности машины под запросы муниципалитетов».

Компания планирует получить сертификат на электробус в середине 2023 года.