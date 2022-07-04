На выставке ИННОПРОМ-2022 рассказали, как будет развиваться район Новокольцовский

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

Планируется, что проект будет включать учебные корпуса институтов экономики и управления, радиоэлектроники и информационных технологий, специализированного учебно-научного центра. Согласно предварительному проекту, общая площадь учебных зданий составит более 100 тысяч кв. м. В результате реализации проекта в Новокольцовском разместится мощный научно-образовательный кластер, в котором учащиеся СУНЦ, студенты, магистранты, аспиранты и партнеры университета смогут находиться в единой среде, формирующей университетское сообщество. Объемный макет кампуса можно увидеть на стенде Группы Синара.

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

Еще одной точкой роста района Новокольцовский станет комплекс объектов для проведения спортивных состязаний международного уровня, в который входят Дворец водных видов спорта, 5 общежитий, общественный и медицинский центры, тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Генеральным подрядчиком строительства комплекса является «Синара-Девелопмент». Первые два общежития будут сданы в эксплуатацию уже в конце 2022 года, остальные объекты – весной 2023 года.

В Новокольцовском параллельно идет строительство жилых комплексов. Первая очередь состоит из четырех секций высотой от 10 до 17 этажей, она будет сдана в эксплуатацию в I квартале 2024 года. Всего в районе будет построено 600 тысяч квадратных метров жилья, а также две школы на 1100 мест каждая, четыре детских сада на 900 мест. Промышленно-логистический кластер района объединит экологически чистые производства и инженерные объекты. А центром деловой активности в Новокольцовском уже является международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо», где ежегодно проходит выставка ИННОПРОМ.

Фото предоставлено пресс-службой Группы Синара

Более подробно о развитии Новокольцовского менеджмент «Синара-Девелопмент» расскажет на презентации, которая состоится 5 июля в 15.00 на стенде Группы Синара.

Кроме того, на выставке ИННОПРОМ «Синара-Девелопмент» презентует новое направление деятельности – промышленный и инфраструктурный девелопмент «под ключ». Строительство и реконструкция промышленных зданий включает многоуровневое управление проектами строительства, модернизацию и реновацию на условиях EPC/M-подряда, концепцию OpenBook, классический генподряд — от технического задания под производственные требования и проектирования объекта до создания и ввода его в эксплуатацию. Открытая презентация состоится 5 июля в 16.00 на стенде Группы Синара.