После года работы девушку обвинили в краже 100 тысяч рублей из коттеджа клиента Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Октябрьский суд Екатеринбурга передали уголовное дело преступной группировки, возглавляемой Александром Колосовым. По данным свердловской прокуратуры, он и его подельники вели бизнес, связанный с проституцией. В марте 2020 года были задержаны 20 человек, в том числе и сводный брат обвиняемого Андрей Колосов. Последний – скончался в СИЗО-1.

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появились показания одной из девушек, которая работала на братьев. В нелегальном бизнесе студентка оказалась из-за нехватки денег.

-«В 2016 году я проживала с родителями и обучалась в Уральском государственном университете путей сообщений. В мае я познакомилась через сайт с мужчиной. Тогда он представлялся вымышленным именем, а его настоящее имя – Андрей Колосов.

Через некоторое время он предложил встретиться – я согласилась. Он приехал на черной «Ауди», на который мы катались по городу. Заехали попить кофе, и он повез меня домой. Я заметила на его руке татуировки, на что он ответил, что сидел в тюрьме по глупости. Потом он рассказал мне, что у него есть фирмы, в которых работают девушки. Они оказывают интимные услуги за денежное вознаграждение в саунах. Также он сказал, что они получают большие деньги. Что я смогу съехать от родителей и ни о чем не беспокоится. Я ему отказала. Он отвез меня домой и мы попрощались. В начале 2017 года мне на сайте знакомств написал мужчина, который хотел со мной познакомиться. Я ему призналась, что мне не хватает денег для нормальной жизни. Он предложил заработать 2000 рублей, занявшись с ним сексом. Данное предложение меня смутило, так как я не ожидала этого. Присмотревшись на его фотографию я поняла, что уже общалась с ним. Это был Андрей. Он предложил встретиться, чтобы все подробно обсудить и поговорить. Я с ним согласилась встретиться.

Мы договорились встретиться на улице Амундсена. В назначенное время он приехал на «Мазде» темного цвета. После чего мы поехали на встречу с другим мужчиной. Андрей Колосов мне говорил, что это выгодная работа. Что оказывать интимные услуги за денежное вознаграждение в саунах очень выгодно. Я ответила, что готова. Мы приехали на парковку на улице Челюскинцев. Андрей попросил пересесть в «Киа Рио», где сидел его друг Александр. Он начал спрашивать меня, занималась ли я когда-нибудь оказанием интимных услуг. Я ответила - «нет».

Александр рассказал, что одна девушка заработала 500 тысяч на чаевых. Я поняла, что могу много зарабатывать, и мне не придется работать. С января 2017 по ноябрь 2018 года я работала в фирме «Алекса», где на протяжении всего времени оказывала интимные услуги в саунах и отелях. Руководителями был Александр по прозвищу «Сыр» и Сергей по прозвищу «Дед». Они созванивались с девушками, чтобы понимать, кто выйдет на работу. Иногда диспетчеры замещали водителей. Также достаточно часто работал сам Андрей, он управлял «Тойота Рав 4», - рассказывала девушка.

Но в конце 2018 года у коренной екатеринбурженки начались проблемы. После вызова в коттедж на Широкой Речке ее обвинили в краже 100 тысяч рублей. При этом обвинения выдвинули не хозяева дома, а вышеупомянутые Александр и Сергей.

-«Сергей сказал мне, что я украла 100 тысяч рублей на заказе в октябре 2018 года, когда ездили в коттедж. Я сообщила, что денег никаких не брала и ничего не воровала. Но меня никто не слушал. Далее Сергей сказал, что если я не признаюсь, то меня вывезут в лес и изобьют. Он говорил это резко и эмоционально. Я знала, что у них с Александром есть пистолеты.

А потом Александр сказал, что он у меня из телефона переписал абонентские номера моих родителей и предъявил это. Я увидела, что номера моего папы и мамы записаны у него в телефоне. Затем Александр сказал, что если я через неделю не верну 100 000 рублей, то они с Сергеем обратятся к моим родителям, чтобы долг вернули уже они, а также чтобы рассказать, что я занимаюсь проституцией, тем самым опорочить меня в их глазах. В этот момент я сильно испугалась и не хотела, чтобы они пришли к моим родителям и рассказали где я работаю», - добавила девушка.

По словам заявительницы, отдавать фиктивный долг ей так и не пришлось. После того, как она рассказала о ситуации другим девушкам, ее больше не спрашивали о деньгах.

Напомним, что участникам преступного сообщества предъявлены обвинения по статьям «Создание и участие в преступном сообществе (преступной организации») в целях совершения нескольких тяжких и одного особо тяжкого преступления, руководство преступным сообществом», «Организация занятия проституцией», «Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой» и «Принуждение потерпевшего к даче ложных показаний, уклонению от дачи показаний, соединенное с угрозой убийством, с применением насилия, организованной группой».

Сейчас все фигуранты уголовного дела находятся на свободе.