Ольгу Яковлевну Чернову поздравили со столетием Фото: Дарья ВОРОНИНА

- Вот ведь как. Молодцы. Я даже расплакалась.

- Я тоже. Мы такие, сентиментальные. Как грянул оркестр, как ребята пошли маршем, у меня слезы из глаз брызнули, - всхлипывают две женщины в годах. Они держат в руках телефоны и снимают на видео балкон хрущевки, на котором стоит худенькая маленькая бабушка. В затишье она машет прохожим тоненькой рукой и по-детски улыбается, в ответ толпа внизу скандирует: «Поздравляем!».

Часть дороги на улице в Верхней Пышме оцепили. Под окнами старой пятиэтажки стоят рота почетного гарнизона и объединенный оркестр Центрального военного округа. Люди, проходящие мимо парада, останавливаются и направляют камеры мобильных на импровизированную площадку.

Местные жители рассказывают, что к празднику стали готовиться четыре дня назад: красили бордюры, приводили в порядок газоны и кусты у дома. Одни зрители утирают слезы, другие радостно выкрикивают пожилой зрительнице с балкона добрые пожелания. Бабушка напрягает силы и звонко кричит: «Спасибо вам за все!». Это Ольга Яковлевна Чернова, она прошла Великую Отечественную войну старшей медсестрой прифронтового госпиталя. Сегодня, 4 июля, ей исполнилось 100 лет.

Дома у ветерана собралось много народа Фото: Дарья ВОРОНИНА

Ольга Яковлевна в силу возраста не хватает сил, чтобы спуститься во двор со второго этажа своего дома, поэтому решено было провести персональный парад под ее окнами. В квартире Ольги Яковлевны шумно и многолюдно. Здесь и министр социальной политики региона Андрей Злоказов, и замеситель начальника военного медицинского управления ЦВО Дмитрий Перминов, и представители городской администрации Верхней Пышмы.

Протискиваюсь среди чиновников и военных, и вижу в центре комнаты миниатюрную бабушку с огромным букетом цветов. На стенах медали, на телевизоре и полочках фотографии с мужем, детьми, внуками.

В 18 лет Ольга Чернова окончила Ишимское фельдшерско-акушерское училище по специальности фельдшер и стала заведующей сельским врачебным участком совхоза «Ставропольский» в Омской области. В 1941 году она получила повестку и отправилась в тыловой госпиталь в Омске старшей медсестрой хирургического отделения. В ноябре 1942 года оказалась на фронте. В составе эвакогоспиталя прошла боевой путь на Центральном, 2-м Белорусском и 1-ом Прибалтийском фронтах и стала лейтенантом медслужбы. После осколочного ранения в январе 1945 года беременная Ольга Чернова была комиссована. Ее муж погиб на фронте за три месяца до Дня Победы. Сам День Победы медсестра встретила в роддоме, где появился на свет ее сын.

- Нас в палате было девять. Кто мог, подошел к окнам. А я закрылась с головой одеялом и сильно плакала, - вспоминала юбилярша.

Ольга Чернова была награждена орденом «Отечественной войны» II степени. После войны проработала в детской поликлинике города Верхняя Пышма.

Супруг Ольги Яковлевны погиб за три месяца до Победы Фото: Дарья ВОРОНИНА

- В войну я спасла жизнь многим молодым и интересным людям. Вернула их в семьи. А потом уже спустя годы они меня вспоминали, со многими мы встречались после войны. Они меня находили и поздравляли с днем рождения, - рассказывает Ольга Яковлевна.

После поздравлений бабушка вышла на балкон, а высокопоставленные гости отправились вниз и смотрели парад у окон вместе с пышминцами. Первыми площадку покинула рота почетного гарнизона. Оркестр сыграл несколько мелодий на бис. После парада 100-летняя бабушка долго отправляла зрителям воздушные поцелуи, а те махали в ответ.