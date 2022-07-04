«Деньги мне так и не вернули»: врач-египтянин – о том, как его ограбили мажоры из Екатеринбурга

На иностранца напали с перцовым баллончиком, вечером 21 июня он потерял $4 100. Фото: соцсети

Выпускник Уральского государственного медицинского университета, приехавший в Россию получать образование из Египта, впервые прокомментировал свое ограбление. 21 июня студент попытался обменять 4 100 долларов США по «выгодному» курсу. Через «Телеграмм» он нашел 19-летнего парня, который предложил конвертацию по 63,75 рубля за доллар. Вероятно, на такой шаг его подтолкнул низкий официальный курс.

Но в итоге все обернулось ограблением и распылением перцового баллончика в юного врача. Утром следующего дня Мохаммед (имя изменено – прим.ред) обратился в полицию, а силовики оперативно задержали любителей легкой наживы. Ими оказались студенты второго курса РАНХиГС. На дело грабители-неудачники отправились на «Мерседесе» отца одного из них. Какой план был у мажоров остается лишь догадываться, ибо нашли их практически моментально.

- Я уже все рассказал полиции. Деньги мне так и не вернули. Сказали, что я их получу, когда дело закончится. Дело возбуждено, не вижу смысла об этом говорить. У меня экзамены, мне не до этого сейчас, - кратко пояснил потерпевший.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой», обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы. Вот только ранее в полиции заявляли, что египтянину вернули деньги.

- Похищенные денежные средства изъяты и возвращены потерпевшему в полном объеме, - говорилось в сообщении пресс-группы УМВД.

Ранее один из фигурантов уголовного дела отказался комментировать случившееся.

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