На «Иннопром-2022» привезли бэтмобиль на ходу

Машина сделана из металла, покрытого стеклопластиком. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Совсем недавно надо было ехать в Казахстан, чтобы посмотреть в кинотеатре фильм про Бэтмена. А теперь, вот, ситуация прямо противоположная. Бэтмен сам едет из Казахстана в Россию, чтобы себя показать. Ну или вернее, только его автомобиль. Необычное ТС заметили сегодня на выставочной площадке «Иннопрома-2022» в Екатеринбурге.

Настоящую реплику из фильма «Темный рыцарь» собрал и привез блогер из Казахстана, Евгений, ведущий канал на Youtube.

- Каркас полностью металлический, но сверху он прикрыт стеклопластиком, - рассказывает Евгений на своем канале. - Передние колеса, как в фильме, выходят за корпус. То есть бампера тут нет. Вместо него колеса. Если куда-то упрешься, то колесами. Колеса поворачивают, стоит гидравлика. С нею были проблемы, я их устранил, ушло на это много средств.

Лобовые стекла блогер изначально хотел сделать бронированными, но тогда они бы слишком сильно выдавались вперед, поэтому автор реплики заменил их 10-миллиметровыми стеклами в бронепленке с тонировкой. Часть деталей машины была напечатана на 3Д-принтере. Машина практически полностью повторяет бэтмобиль из фильмов режиссера Кристофера Нолана. Разве что фар тут лишь четыре, а не восемь. Ну и вряд ли эта машина сможет так же лихо прыгать с одной крыши дома на другую, как в «Бэтмен: Начало»

Сама выставка «Иннопром-2022» будет работать с 4 по 7 июля. В этом году, чтобы попасть на нее, уже не надо сдавать ПЦР-тест на коронавирус.