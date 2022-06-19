Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия. Фото: скриншот из видео

В Екатеринбурге четверо мужчин напали на парня с ножом прямо возле подъезда. Нападение произошло 18 июня на Тбилисском бульваре, 11.

Его запечатлели камеры наблюдения. На ролике видно, как трое молодых людей преследовали пострадавшего, а когда дошли с ним до подъезда, прыснули ему в глаза из баллончика, а после начали избивать ногами.

Фото: скриншот из видео

На видео также заметно, что у одного из нападавших был нож.

16:11 По данным пресс-группы УМВД по Екатеринбургу, пострадавший молодой человек обратился в отдел полиции №12. На дынный момент сотрудниками правоохранительных органов обстоятельства происшествия еще выясняются.

У одного из нападавших в руке был нож. Фото: скриншот из видео

- Сам молодой человек рассказал в полиции, что не сразу заметил царапину. О том, что к нему было применено оружие, он также не указывал, - сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Все, кто располагает значимой информацией о данном событии, могут обращаться по телефону 356-42-12 или 102(02).

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