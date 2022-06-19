Клава Кока взбудоражила фанатов, показав пышные формы в купальнике

Певица вызвала бурную реакцию у подписчиков горячими снимками

Звезда Black Star Клава Кока поделилась с подписчиками горячими фото в купальнике. Она прилетела в Ялту, чтобы дать несколько концертов, но не упустила возможность отдохнуть и расслабиться в шикарном бассейне.

Певица также поспешила порадовать фанатов эффектными снимками в купальнике, на которых не постеснялась показать свои пышные формы.

Фото: telegram-канал Клавы Коки

При этом исполнительница с юмором подписала пост в своем telegram-канале.

- Клава Попа, - коротко охарактеризовала подборку фото певица.

Фото: telegram-канал Клавы Коки

Горячими снимками певица вызвала бурную реакции у своих подписчиков. Сейчас под постом звезды уже больше 1400 комментариев.

- «Клава, ты на этих фото такая секси», «Вау, вот это фигура», «Фото зачетные», «Самая красивая», - оценили подборку поклонники певицы.

Напомним, в мае во время небольшого отпуска Клава Кока отправилась в Германию, чтобы сходить на концерт британской певицы Дуа Липы. А затем улетела в Исландию. Из этого путешествия звезда Black Star поделилась романтичным видео с таинственным кавалером.

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