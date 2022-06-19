Грабители выбили окно, пытаясь сбежать Фото: Никита Щукин

В Екатеринбурге грабители в масках разгромили продуктовый магазин «Монетка». Инцидент произошел 19 июня в Кировском районе в доме на Ботанической, 17. Об этом сообщил читатель «КП-Екатеринбург».

- Я проснулся ночью от жуткого грохота. Вышел на балкон. Оттуда показалось, что в магазине стрельба. Но когда подошел к «Монетке», узнал, что двое молодых парней пытались ограбить продуктовый. Внутри магазина все было разгромлено, - делится очевидец событий Никита.

Также по его словам в 2:16 ночи сработала сигнализации, после чего на место прибыла группа быстрого реагирования «Медведь». Никите удалось пообщаться с ее сотрудниками.

- Преступники попытались выбить все окна, чтобы сбежать. Но обоих удалось задержать. Злоумышленники выбили только одно окно. Бригада ГБР «Медведь» задержала одного из них. Затем на место преступления приехала Росгвардия. После чего был задержан и второй. Когда я подошел к магазину, одного из воров вывели из выбитого окна и скрутили. Второй уже сидел в машине, - также сообщает читатель «КП».

В группе быстрого реагирования «Медведь» сообщили, что подробный комментарий может дать только начальник ГБР, но также добавили, что воров было больше двух.

- Там трое было трое или даже больше, - сообщили в ГБР.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что в дежурную часть доставили двоих грабителей.

- Сообщение о попытке проникновения в магазин на ул. Ботаническая поступило 19 июня в отдел полиции №1. С места происшествия в дежурную часть были доставлены двое граждан, причастных к инциденту. По факту их противоправных действий проводится проверка, - пояснили в пресс-группе.