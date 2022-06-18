Автомобиль с легкостью разгоняется до 120 километров в час за две минуты Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхней Пышме 18 июня прошла традиционная гонка на винтажных автомобилях «Кубок Урала по ретро-ралли». В соревновании участвовали 60 команд. Кто на своих авто, а кто и на арендованных машинах, выпущенных не раньше 1991 года. Общая длина маршрута – 80 километров. Побороться за «Кубок Урала» в Верхнюю Пышму к музею автомобильной техники приехали участники из Челябинска, Тюмени, а также других городов. «КП-Екатеринбург» прокатилась с президентом тюменской команды клуба OldMotors Евгением Бушуевым на красном Volkswagen beetle, который выпустили в 1972 году. Рассказываем, как прошла наша поездка по центральным улицам Екатеринбурга.

На своем «жуке» Катя и Женя ездят по стране постоянно Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЖУК» 1972 ГОДА ВЫПУСКА

На парковке у Музея автомобильной техники уже выстроились шикарные раритетные автомобили. Тут тебе и немецкие Porsche разных цветов начала 1969-х, итальянские AlfaRomeo и отечественные «Москвичи» и «Волги». Глаза разбегаются, когда пытаешься их все сосчитать. Тем временем, водители старательно наклеивают номера участников на свои авто. В одном из «Москвичей» на заднем сиденье суетится и просится на выход красавец далматинец по кличке «Орео».

- Мы приехали из Тюмени. У нас несколько питомцев, но в путь взяли только одного, -улыбается автовладелец Михаил Солнечников. – Год выпуска нашей машины – 1968. Взяли мы машину в состоянии «ржавого корыта». Чтобы довести до ума, пришлось серьезно вложиться. Установили пневмоподвески, чтобы он был пониже и красивее. Сделали виниловую крышу с люком. Еще предстоит заменить хромированные детали. Расход топлива невелик – всего 7 литров на 100 километров по трассе.

Далматинец просился наружу, как мог Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вскоре подходит и наш черед усаживаться в экипаж. Гонку мы проведем в окружении молодых ребят из Тюмени. Они приехали на ретро-ралли на иконе немецкого стиля - Volkswagen Beetle, что в переводе означает «Фольксваген Жук».в салоне нас будет пятеро. Наш водитель Евгений Бушуев президент тюменского автоклуба OldMotors. Рядом с ним - штурман Михаил Сальников. Мужчин поддерживают их красавицы-жены: Екатерина (супруга Евгения) и Мария (супруга Михаила). И я. Втроем мы разместились на заднем сидении автомобиля.

Участницы ретро-ралли обожают яркие наряды Фото: Алексей БУЛАТОВ

На мероприятия Евгений всегда старается выделяться и надевает гавайскую рубаху в цвет малыша-жука. Его попутчики тоже те еще «стиляги», например, Мария надела соломенную шляпку и пестрое платье. А Екатерина сделала легкий ретро-образ с длинной юбкой и повязкой на голове.

- Искали его с Женей по всей стране. Всех раскупили. Самая минимальная цена на такой авто – 500 000 рублей. Изначально наш «Жук» 1972 года выпуска пришел к нам в Тюмень с Краснодарского края в цвете желтый металлик. Он у нас на весь город такой один. Мы его перекрасили. Пришлось его хорошенько заварить. Поставили где-то 40 заплаток. Комплектующие найти на него сложно. Даже сейчас на нем не работает спидометр. Вообще сам авто привезли в Россию из Норвегии, - рассказывает жена Евгения Екатерина.

В гонке участвовали автомобили, которые были выпущены до 1991 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Жуке» несмотря на его скромные габариты места хватает всем. Во всю работает печка, поэтому внутри авто жарко. На старте этот малыш яростно «рычит» вслед своим конкурентам – зеленому и красному Porsche. В дальнейшем, этот «зеленый шершень» будет долго маячить перед нашими глазами.

Немецкие Porsche начала 1969-х невозможно оставить без внимания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наш «Жучок» может за две минуты в легкую разогнаться до 120 километров в час. На кочках нас сильно подкидывает. Михаил диктует Евгению путь по специально разработанной карте, внутри которой указатели знаков, количество метров до нужной точки.

- Опыт решает. Миша раза четыре участвовал. Сегодня он у нас штурман. Путь разгадывает по знакам. Адометр помогает нам считать точное расстояние. Оно позволяет высчитать нужное время. Приедешь раньше – штраф, а приедешь позже и тоже потеряешь нужные баллы. Останавливаться, чтобы выжидать время – нельзя, иначе дисквалифицируют, объясняет Мария и добавляет, - в Тюмени лучше ездить, так как светофор для пешеходов и водителей.

Участники гонки сильно нервничали Фото: Алексей БУЛАТОВ

На своем «жуке» Катя и Женя ездят по стране постоянно. Причем в соседние города. В прошлом Катя работала журналистом в местном издании, а сейчас они вместе с Женей работают в пресс-службе. На ремонты своей красной малютки семья потратила уже 100 000 рублей.

- Часто его ремонтируем. Хорошо, что есть друзья, которые помогут отремонтировать авто. В свою машину мы посторонних людей не пускаем. Конечно, к нам просятся на фотосессии. Бывает, что просто подходят на улице к машине и фотографируются. Некоторые спрашивают разрешения, а другие чуть ли не ломятся в салон. Всякие люди бывают, - пожимает плечами Катя.

Без мотоциклов не стартуем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тем временем, «Жучок» приближается к первой контрольной точке. Времени до конца пути не хватает. А тут еще то пешеход выскакивает на дорогу, то «попрошайки» на дороге дежурят и протягивают банку для наличных.

- Мужчина, увы, мы ничем вам помочь не можем. У нас и так машина старая. Все деньги на нее уже потратили, - говорит Евгений бродяге, который подошел к «Жуку».

Питомец по кличке «Орео» добился своего Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПОПОЛЗЕМ, ТОВАРЩИ»

К первому контрольному пункту у «Уральца», мы не успели на 3 минуты. Перед нами уже вовсю показывал маневры на площадке ярко-красный Porsche. На каждой из точек контроля, которые установлены в городе - свои задания. То «змейку» показать судьям задним ходом, то в викторине поучаствовать в здании отеля. Словом, активностей хватает. А вот спокойствия водителям не видать. У Евгения от волнения трясутся руки. Но все затмевает азарт.

- Хорошая у меня команда поддержки. Что-то я сильно ускорился. До финиша меньше 100 метров, а у меня в запасе еще 4 минуты. Ну, ползем, ползем. Все ямы сейчас специально объеду. Повиляю и растяну это время, как могу, - приговаривает Евгений.

С красной малюткой обожают фотографироваться жители Урала Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кажется, маршрут по Екатеринбургу и его бесконечным светофорам идет к концу. Движемся обратно в сторону Верхней Пышмы. А тут один из участников соревнований уже припарковался у обочины, несмотря на запреты.

- Да кто ж так поступает, это неспортивно! – кричит из окна нарушителю Михаил и яростно стучит по корпусу нашего авто.

Советский автопром заполонил парковку музейного комплекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трехчасовое ретро-ралли подходит к концу и его участники постепенно возвращаются на базу. За право финишировать первыми бились советские машины. Но и «Жук» себя в обиду не дал. Маленький, но такой юркий Volkswagen благополучно пришел к финишу.

За своими авто владельцы бережно ухаживают Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам гонки лучшими среди «классических» стали екатеринбургские водители на старенькой BMW E21, которая была выпущена в 1982 году, а также ВАЗ-2103 датированный 1964 годом выпуска. Наш «Жук» хоть и не оказался в числе тройки лидеров, но все же показал идеальные результаты и приезжал на чек-поинты только с одним опозданием. Лучшими ретро-карами стали Porsche c 1969 годом выпуска и советский ГАЗ, созданный в 1964.