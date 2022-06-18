Бывшая жена Моргенштерна* Дилара раскрыла секреты красоты

В начале года брак пары распался из-за измены поп-исполнителя Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшая жена Моргенштерна* Дилара Зинатуллина прилетела в Екатеринбург, чтобы встретиться со своими поклонниками. Фан-встреча проходила в рамках мероприятия «Л'Этуаль» в ТРЦ VEER Mall.

На ней известная модель поделилась секретами своей красоты и привлекательности.

- Самый главный совет, который я могу вам дать - не есть на ночь сладкое и соленое. Остальное, я думаю, каждый сам чувствует и выбирает для себя, - поделилась известная модель.

Экс-супруга Моргенштерна* также призналась, что ей не удается придерживаться правильного питания и заниматься спортом на постоянной основе.

- Когда у меня идут съемки, ни о каком правильном и регулярном питании и спорте и речи не может идти. Поспать бы успеть. Поэтому бывают дни, когда я вообще ничего не ем и пью только воду. Но когда у меня есть свободное время, я очень плотно занимаюсь спортом. Могу через день в зал ходить. И по моим социальным сетям очень видно, что я то худею максимально сильно, то опять поправляюсь. Но мой пример скорее от обратного, чтобы вы на нем учились не делать так, - улыбается Дилара.

Сотни поклонников пришли на встречу с Диларой, которая все меньше времени проводит в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Модель также рассказала, что практически не красится в обычной жизни, чтобы сохранять кожу молодой как можно дольше.

- У меня много, как декоративной, так и уходовой косметики. Обычно я крашусь сама, когда у меня идут какие-то съемки и проекты. А в остальные дни стараюсь беречь кожу, поэтому крашу только брови и ресницы, делаю натуральный макияж.

Напоминаем, что Моргенштерн* и Дилара поженились в конце августа 2021 года, но спустя семь месяцев развелись. О б этом Дилара Зинатуллина сообщила на своем Youtube-канале 9 апреля 2022 года. По ее словам, причиной развода стали рутина и повседневность, переезд Алишера за границу только усугубил положение.

Однако позднее рэпер публично признался, что изменил жене. При этом подчеркнул, что не влюблялся, а просто погулял, поэтому не считает это чем-то серьезным. Затем артист вновь сделал Диларе предложение. Однако она отказала. Тогда Моргенштерн пригрозил, что убьет ее, если она вступит в отношения с другим мужчиной.

Модель не смогла простить мужу измены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Развод Дилары и Моргенштерна* ранее прокомментировала певица лейбла Black Star Клава Кока. Во время стрима на твиче она рассказала, что ей всегда очень нравилась пара Алишера и Дилары.

- Мы начали общаться с Алишером, когда он, по-моему, еще был с ней в отношениях, потом он с ней не был в отношениях, потом снова был, вот. И я всегда наблюдала за их взаимоотношениями, мне очень нравилась их пара, - рассказывает звезда.

*признан в России иностранным агентом.

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