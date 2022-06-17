Чтобы оказаться в райском месте, вам даже не придется выезжать из города
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бассейны с прозрачно чистой водой, просторные пляжи с теплым песком и волейбольным полем, бары с коктейлями и знойные вечеринки…Мечта всех, кто скучает по загранице и нашим летним курортам. Но чтобы отдыхать красиво, вам даже не нужно выезжать из города.
«КП-Екатеринбург» подготовила подборку топовых бассейнов и летных мест для отдыха прямо в уральской столице.
«Баден-Баден» Термы Уктус
Фото: Алексей БУЛАТОВ
«БАДЕН-БАДЕН» НА УКТУСЕ
Это место уже успело полюбиться большинству горожан и туристов. Зимой комплекс в первую очередь привлекает внимание благодаря самому большому на Урале термальному бассейну. Внутри также расположены бассейн с пул-баром, массажные бассейны, спа-комплекс и девять разных саун.
А летом на территории комплекса открыт просторный пляж с аквапарком и тремя небольшими бассейнами. Здесь можно понежиться на солнце, поиграть на площадке в волейбол, а также освежиться коктейлями у барной стойки.
На территории «Баден-Бадена» есть мраморный хамам, арома-сауна и сауна с купелью, а также кафе, детская комната c няней, и восемь отдельных домиков, которые можно снять в аренду.
Здесь можно и отдыхать с семьей, и веселиться с друзьями
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Самый большой на Урале термальный бассейн
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Чудесное место
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В комплексе действует девять разных саун
Фото: Алексей БУЛАТОВ
А на пляже теплый песок...
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На территории есть небольшой аквапарк
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На пляже можно поиграть в волейбол
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Бассейн открывается с 9 утра
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Отличные места для фотосессий
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Конкретно:
С воскресенья по четверг комплекс работает с 09:00 до 23:00;
В пятницу и субботу – с 09:00 до 00:00.
Цены:
В будние дни: 1 час – 700 рублей, 2 часа – 1000 рублей, 3 часа – 1300 рублей.
В выходные: 1 час – 1000 рублей, 2 часа – 1400 рублей, 3 час – 1800 рублей.
Дети (1-14 лет), пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и инвалиды могут приобрести билеты по льготным условиям:
В будние дни: 1 час – 600 рублей, 2 часа – 900 рублей, 3 часа – 1100 рублей.
В выходные и праздничные дни: 1 час – 700 рублей, 2 часа – 1000 рублей, 3 часа – 1300 рублей.
Дети до 3-х лет (включительно) бесплатно.
Со списком цен на дополнительные услуги вы можете ознакомиться на официальном сайте комплекса.
Spa комплекс Ramada
Фото: Алексей БУЛАТОВ
SPA КОМПЛЕКС RAMADA
Spa комплекс Ramada, расположенный в отеле на берегу водоема, выгоднее посещать тем, кто бронирует номера или гостевые домики.
- Для постояльцев вход на территорию спа-центра бесплатный, - поясняет его руководитель Анна Кулик. - Но все дополнительные услуги также оплачиваются отдельно.
На территории спа-комплекса есть открытый бассейн с подогревом. Он работает как летом, так и зимой. Внутри гостей также ждет закрытый бассейн с джакузи, две сауны, хамам, соляная комната, пять массажных кабинетов и вип-балконы, где можно обособленно отдохнуть компанией.
В спа-комплексе также можно забронировать отдельную комнату с джакузи для романтического вечера.
Летняя площадка с лежаками расположена на пирсе, с которого открывается чудесный вид на водоем. Кроме того, отдельно от спа-комплекса работает площадка с баром на понтоне. Она называется Ramada Summer Club, и вход на эту площадку оплачивается отдельно. После 21:00 шезлонги на площадке убираются, и освобождается место для вечеринок.
В спа-комплексе есть несколько видов бассейнов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В закрытом бассейне есть джакузи
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В спа-центре пять массажных кабинетов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В особенно жаркие дни лежаками заставлено все пространство
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Здесь можно понежиться на солнышке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С пирса открывается вид на лес и водоем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Почувствуй себя русалочкой
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ramada Summer Club
Фото: Алексей БУЛАТОВ
К площадке Ramada Summer Club есть свой бассейн, но он нагревается естественным путем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Конкретно:
В будни и выходные спа-комплекс работает с 08:00 до 23:00.
При этом посещение с детьми возможно только до 21:00.
Цены:
С понедельника по пятницу: с 08:00 до 15:00 – 1 300 рублей, с 08:00 до 23:00 – 2 500 рублей, для детей с 4 до 10 лет полный день – 1 000 рублей.
В субботу, воскресенье и праздники: от 2 500 рублей для взрослого, и 1500 рублей для детей с 4 до 10 лет на весь день.
Тариф «Мама+Ребенок» – действует понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00, входной билет составляет 1 500 рублей.
Дети до 4 лет – бесплатно.
Важно: цены могут меняться в зависимости от погодных условий и наполненности комплекса. Более подробную информацию о тарифах и ценах на дополнительные услуги вы можете узнать на официальном сайте Spa комплекса Ramada.
Цены на площадку Ramada Summer Club:
С понедельника по четверг: для взрослых вход будет стоить 1000 рублей, для детей до 12 лет - 700 рублей.
С пятницы по воскресенье: для взрослых - 1200 рублей, для детей до 12 лет - 900 рублей.
Бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
БАССЕЙН НА КРЫШЕ НЕБОСКРЕБА «ВЫСОЦКИЙ»
Это место в первую очередь подойдет для любителей красивых и атмосферных фотографий. Первый в России бассейн на крыше открылся на небоскребе «Высоцкой» на 54, а точнее на 56 этаже (после того, как вы доехали до нужного этажа на лифте, вам предстоит подняться пешком).
Бассейн состоит из двух частей длиной 20 и 11 метров. Вода в нем переливается через края, так что создается впечатление, что он безграничный.
Поплавать в открытом бассейне с шикарным видом на город - настоящее удовольствие. Кроме того, здесь получаются впечатляющие снимки.
Бассейн будет работать круглый год. Зимой воду в нем будут нагревать до 46 градусов. Помимо бассейна, здесь можно будет посетить сауны, четыре вида бань, среди которых есть травяная и соляная, а также бар.
Лучше всего посещать бассейн в вечернее время
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Топовое место для фото
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Здесь открывается шикарный вид на город
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Ну какава красота!
Фото: Алексей БУЛАТОВ
с 22:00 часов вечера возле бассейна будут проходить вечеринки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Конкретно:
Днем в нем можно будет купаться, а с 22:00 часов вечера возле бассейна будут проходить вечеринки.
Цены:
С понедельника по пятницу: с 12:00 до 17:00 билет для взрослого будет стоить 1 800 рублей за два часа купания, с 17:00 до 01:00 – 2 000 рублей за два часа, с 22:00 до 02 часов входной билет будет стоить 1 000 рублей. Еще раз напомним – в это время купаться будет нельзя.
В выходные и праздничные дни: цена билета дороже – 2 500 рублей за два часа купания. С 22:00 и до 02:00 – входной билет можно приобрести за 1 000 рублей.
С детьми сюда будут пускать только в воскресенье (и только в сопровождении взрослых). Детские билеты (от 5 до 16 лет) обойдутся в 1 000 рублей за два часа. Детям до пяти лет вход свободный.
Тел для справок: +7 (343) 200- 53-54
Cuba Beach Club
Фото: Алексей БУЛАТОВ
CUBA CUBA BEACH
А вот на пляж «Куба» или Cuba Cuba Beach лучше приезжать ближе к вечеру. Здесь на фоне заката получаются чудесные фото.
Пляж расположен на берегу Верх-Исетского пруда. Он открылся в 2013 году, но этой весной его выкупили владельцы «Баден-Бадена». Так что теперь комплекс будет активно обновляться.
- Сейчас на территории пляжа ведется стройка, поэтому он работает в техническом режиме. Об этом гостей мы предупреждаем на входе, - рассказала маркетолог Татьяна Ладыгина. - С июля наш бассейн будет работать с подогревом. В скором времени здесь также появится пляж с джакузи. Откроется ресторан и много чего еще... Пока не будем раскрывать всех секретов.
На территории пляжа расположены футбольное поле, теннисный корт, волейбольная площадка. Их аренда оплачивается отдельно. Есть также кафе, зона с мангалом, баром, кальянами и банкетная площадка на пирсе вместимостью 50 человек. А после 23:00 на пляже периодически проводятся вечеринки.
Отличительная особенность Cuba Cuba Beach – здесь также можно покататься на водных аттракционах. Это сабборды и катамараны.
Здесь получаются по-настоящему жаркие снимки
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С июля бассейн начнет работать с подогревом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Днем здесь включают музыку, а иногда работает диджей
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На территории особой популярностью пользуется футбольное поле
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Особенно теплые и летные фото получаются в золотой час перед закатом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Пляж с видом на Верх-Исетский пруд
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Важно: полотенца в комплексе бесплатно не выдаются. Их можно приобрести за 700 рублей.
Также дети до 18 лет на территории комплекса могут находиться только в сопровождении взрослых.
Цены:
Для взрослых (от 13 лет или выше 1,3 метра ростом) вход будет стоить 900 рублей.
Для детей (3-12 лет или ростом от 1-1,3 м.) – 300 рублей.
Подробнее с ценами на дополнительные услуги вы можете ознакомиться на официальном сайте Cuba Cuba Beach