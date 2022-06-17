Чтобы оказаться в райском месте, вам даже не придется выезжать из города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейны с прозрачно чистой водой, просторные пляжи с теплым песком и волейбольным полем, бары с коктейлями и знойные вечеринки…Мечта всех, кто скучает по загранице и нашим летним курортам. Но чтобы отдыхать красиво, вам даже не нужно выезжать из города.

«КП-Екатеринбург» подготовила подборку топовых бассейнов и летных мест для отдыха прямо в уральской столице.

«Баден-Баден» Термы Уктус Фото: Алексей БУЛАТОВ

«БАДЕН-БАДЕН» НА УКТУСЕ

Это место уже успело полюбиться большинству горожан и туристов. Зимой комплекс в первую очередь привлекает внимание благодаря самому большому на Урале термальному бассейну. Внутри также расположены бассейн с пул-баром, массажные бассейны, спа-комплекс и девять разных саун.

А летом на территории комплекса открыт просторный пляж с аквапарком и тремя небольшими бассейнами. Здесь можно понежиться на солнце, поиграть на площадке в волейбол, а также освежиться коктейлями у барной стойки.

На территории «Баден-Бадена» есть мраморный хамам, арома-сауна и сауна с купелью, а также кафе, детская комната c няней, и восемь отдельных домиков, которые можно снять в аренду.

Здесь можно и отдыхать с семьей, и веселиться с друзьями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самый большой на Урале термальный бассейн Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чудесное место Фото: Алексей БУЛАТОВ

В комплексе действует девять разных саун Фото: Алексей БУЛАТОВ

А на пляже теплый песок... Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории есть небольшой аквапарк Фото: Алексей БУЛАТОВ

На пляже можно поиграть в волейбол Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бассейн открывается с 9 утра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отличные места для фотосессий Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкретно:

С воскресенья по четверг комплекс работает с 09:00 до 23:00;

В пятницу и субботу – с 09:00 до 00:00.

Цены:

В будние дни: 1 час – 700 рублей, 2 часа – 1000 рублей, 3 часа – 1300 рублей.

В выходные: 1 час – 1000 рублей, 2 часа – 1400 рублей, 3 час – 1800 рублей.

Дети (1-14 лет), пенсионеры, ветераны, многодетные семьи и инвалиды могут приобрести билеты по льготным условиям:

В будние дни: 1 час – 600 рублей, 2 часа – 900 рублей, 3 часа – 1100 рублей.

В выходные и праздничные дни: 1 час – 700 рублей, 2 часа – 1000 рублей, 3 часа – 1300 рублей.

Дети до 3-х лет (включительно) бесплатно.

Со списком цен на дополнительные услуги вы можете ознакомиться на официальном сайте комплекса.

Spa комплекс Ramada Фото: Алексей БУЛАТОВ

SPA КОМПЛЕКС RAMADA

Spa комплекс Ramada, расположенный в отеле на берегу водоема, выгоднее посещать тем, кто бронирует номера или гостевые домики.

- Для постояльцев вход на территорию спа-центра бесплатный, - поясняет его руководитель Анна Кулик. - Но все дополнительные услуги также оплачиваются отдельно.

На территории спа-комплекса есть открытый бассейн с подогревом. Он работает как летом, так и зимой. Внутри гостей также ждет закрытый бассейн с джакузи, две сауны, хамам, соляная комната, пять массажных кабинетов и вип-балконы, где можно обособленно отдохнуть компанией.

В спа-комплексе также можно забронировать отдельную комнату с джакузи для романтического вечера.

Летняя площадка с лежаками расположена на пирсе, с которого открывается чудесный вид на водоем. Кроме того, отдельно от спа-комплекса работает площадка с баром на понтоне. Она называется Ramada Summer Club, и вход на эту площадку оплачивается отдельно. После 21:00 шезлонги на площадке убираются, и освобождается место для вечеринок.

В спа-комплексе есть несколько видов бассейнов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытом бассейне есть джакузи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В спа-центре пять массажных кабинетов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В особенно жаркие дни лежаками заставлено все пространство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь можно понежиться на солнышке Фото: Алексей БУЛАТОВ

С пирса открывается вид на лес и водоем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почувствуй себя русалочкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ramada Summer Club Фото: Алексей БУЛАТОВ

К площадке Ramada Summer Club есть свой бассейн, но он нагревается естественным путем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкретно:

В будни и выходные спа-комплекс работает с 08:00 до 23:00.

При этом посещение с детьми возможно только до 21:00.

Цены:

С понедельника по пятницу: с 08:00 до 15:00 – 1 300 рублей, с 08:00 до 23:00 – 2 500 рублей, для детей с 4 до 10 лет полный день – 1 000 рублей.

В субботу, воскресенье и праздники: от 2 500 рублей для взрослого, и 1500 рублей для детей с 4 до 10 лет на весь день.

Тариф «Мама+Ребенок» – действует понедельника по пятницу с 08:00 до 12:00, входной билет составляет 1 500 рублей.

Дети до 4 лет – бесплатно.

Важно: цены могут меняться в зависимости от погодных условий и наполненности комплекса. Более подробную информацию о тарифах и ценах на дополнительные услуги вы можете узнать на официальном сайте Spa комплекса Ramada.

Цены на площадку Ramada Summer Club:

С понедельника по четверг: для взрослых вход будет стоить 1000 рублей, для детей до 12 лет - 700 рублей.

С пятницы по воскресенье: для взрослых - 1200 рублей, для детей до 12 лет - 900 рублей.

Бассейн на крыше небоскреба «Высоцкий» Фото: Алексей БУЛАТОВ

БАССЕЙН НА КРЫШЕ НЕБОСКРЕБА «ВЫСОЦКИЙ»

Это место в первую очередь подойдет для любителей красивых и атмосферных фотографий. Первый в России бассейн на крыше открылся на небоскребе «Высоцкой» на 54, а точнее на 56 этаже (после того, как вы доехали до нужного этажа на лифте, вам предстоит подняться пешком).

Бассейн состоит из двух частей длиной 20 и 11 метров. Вода в нем переливается через края, так что создается впечатление, что он безграничный.

Поплавать в открытом бассейне с шикарным видом на город - настоящее удовольствие. Кроме того, здесь получаются впечатляющие снимки.

Бассейн будет работать круглый год. Зимой воду в нем будут нагревать до 46 градусов. Помимо бассейна, здесь можно будет посетить сауны, четыре вида бань, среди которых есть травяная и соляная, а также бар.

Лучше всего посещать бассейн в вечернее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Топовое место для фото Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здесь открывается шикарный вид на город Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ну какава красота! Фото: Алексей БУЛАТОВ

с 22:00 часов вечера возле бассейна будут проходить вечеринки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкретно:

Днем в нем можно будет купаться, а с 22:00 часов вечера возле бассейна будут проходить вечеринки.

Цены:

С понедельника по пятницу: с 12:00 до 17:00 билет для взрослого будет стоить 1 800 рублей за два часа купания, с 17:00 до 01:00 – 2 000 рублей за два часа, с 22:00 до 02 часов входной билет будет стоить 1 000 рублей. Еще раз напомним – в это время купаться будет нельзя.

В выходные и праздничные дни: цена билета дороже – 2 500 рублей за два часа купания. С 22:00 и до 02:00 – входной билет можно приобрести за 1 000 рублей.

С детьми сюда будут пускать только в воскресенье (и только в сопровождении взрослых). Детские билеты (от 5 до 16 лет) обойдутся в 1 000 рублей за два часа. Детям до пяти лет вход свободный.

Тел для справок: +7 (343) 200- 53-54

Cuba Beach Club Фото: Алексей БУЛАТОВ

CUBA CUBA BEACH

А вот на пляж «Куба» или Cuba Cuba Beach лучше приезжать ближе к вечеру. Здесь на фоне заката получаются чудесные фото.

Пляж расположен на берегу Верх-Исетского пруда. Он открылся в 2013 году, но этой весной его выкупили владельцы «Баден-Бадена». Так что теперь комплекс будет активно обновляться.

- Сейчас на территории пляжа ведется стройка, поэтому он работает в техническом режиме. Об этом гостей мы предупреждаем на входе, - рассказала маркетолог Татьяна Ладыгина. - С июля наш бассейн будет работать с подогревом. В скором времени здесь также появится пляж с джакузи. Откроется ресторан и много чего еще... Пока не будем раскрывать всех секретов.

На территории пляжа расположены футбольное поле, теннисный корт, волейбольная площадка. Их аренда оплачивается отдельно. Есть также кафе, зона с мангалом, баром, кальянами и банкетная площадка на пирсе вместимостью 50 человек. А после 23:00 на пляже периодически проводятся вечеринки.

Отличительная особенность Cuba Cuba Beach – здесь также можно покататься на водных аттракционах. Это сабборды и катамараны.

Здесь получаются по-настоящему жаркие снимки Фото: Алексей БУЛАТОВ

С июля бассейн начнет работать с подогревом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Днем здесь включают музыку, а иногда работает диджей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории особой популярностью пользуется футбольное поле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Особенно теплые и летные фото получаются в золотой час перед закатом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пляж с видом на Верх-Исетский пруд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Важно: полотенца в комплексе бесплатно не выдаются. Их можно приобрести за 700 рублей.

Также дети до 18 лет на территории комплекса могут находиться только в сопровождении взрослых.

Цены:

Для взрослых (от 13 лет или выше 1,3 метра ростом) вход будет стоить 900 рублей.

Для детей (3-12 лет или ростом от 1-1,3 м.) – 300 рублей.

Подробнее с ценами на дополнительные услуги вы можете ознакомиться на официальном сайте Cuba Cuba Beach