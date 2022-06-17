«Забрал деньги и удрал»: жители Москвы обвинили скандального «очкарика» в мошенничестве

В 2019 году Рябухин три недели провел в колонии-поселении Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почти три года прошло с того момента, как житель Свердловской области Владислав Рябухин провел в колонии-поселении 22 дня. В стенах исправительного учреждения он оказался после драки с южанином Саргисом Арутюняном. В 2017 году «очкарик» и мажор повздорили, но для второго потасовка обернулась трепанацией черепа и больничной койкой.

Рябухин избежал реального срока и должен был пройти «курс» из 300 часов обязательных работ. А за прогулы его решили наказать и отправили на три недели в колонию, где по факту он просто отдыхал на свежем воздухе. Там «очкарик» даже не имел права на работу, так как является гражданином Узбекистана.

Затем у него была свадьба, рождение дочки и переезд в Москву. В столице Влад пытался «пустить корни» и зарабатывал на жизнь строительством. Но этой весной что-то пошло не так, и наш герой был вынужден вернуться в Екатеринбург. Как оказалось, сразу несколько москвичей обвиняют Рябухина в мошенничестве.

ВСЕ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ

В конце апреля обладатель квартиры-студии в Новой Москве Игорь Стар подписал с Владом Рябухиным договор на отделку (имеется в распоряжении «КП» - прим.ред). По словам собственника, общая стоимость ремонта выходила порядка полумиллиона рублей. Цены у «очкарика» оказались на порядок ниже, чем у конкурентов.

- Нам его посоветовали, - рассказал «КП-Екатеринбург» Игорь Стар. - Сказали, что парень из Екатеринбурга перебрался в Москву и делает ремонты. Решили помочь земляку, за что и поплатились. Мы ему перечислил 200 тысяч рублей. Но за два месяца он почти ничего не сделал. А то, что успел, нужно переделывать. Нам с женой еще повезло. Есть информация, что других он кинул на более крупные суммы. У кого-то 600 тысяч, у другого – миллион.

Последствия ремонта в квартире Игоря Стара. Фото: предоставлено героем публикации

Несмотря на то, что «очкарик» оставил расписку и обещал вернуть 47 тысяч рублей, Игорь считает обращение в полицию бесполезным.

- Хочется поднять общественный резонанс. Одна девушка на него уже заявление написала. Но что толку? Кто его искать будет? Он после той истории с дракой почувствовал свою безнаказанность. Лично мне обидно, что он спокойно забрал деньги и удрал обратно на Урал. Общаться с ним не вижу никакого смысла, - добавил Игорь Стар.

Также свои деньги от Рябухина ждет строитель Александр Жуков. Он вместе с Владом делал ремонт в квартире Игоря. Но гонорар так и остался лишь обещанием.

- Мы работали вдвоем. Потом должны были еще два человека к нам присоединиться. Но так вышло, что они выходили на работу именно в тот день, когда он не рассчитался со мной. Ранее на объектах я с ним не работал, только небольшая халтура была на пару часов. Решил попробовать…Он мне должен 40 тысяч, но я не надеюсь их получить. Работы, к счастью, хватает, - пояснил Александр.

ДЕНЬГИ НЕДОПОЛУЧИЛ Я!

Сам Влад Рябухин не стал отрицать факт возвращения на родину. О проблемах «очкарик» рассказывает спокойно.

- Игорь остановил работы в одностороннем порядке. По договору я должен все сделать до 25 июня. Сейчас он сам не дает мне возможности доделать ремонт. Работы было сделано гораздо больше, чем планировалось. По факту денег недополучил я. Но с его связями мне не вывезти, точно сяду. Расписку меня заставили написать. Также был конфликт владельцами коттеджа в поселке «Новорижский», которые остались недовольны качеством работы. А Игорь сейчас игнорирует меня, не хочет разговаривать. А сначала звонил моим родственникам и жаловался им, - прокомментировал обвинения в свой адрес «очкарик» Рябухин.

Сейчас Влад Рябухин находится в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Очкарик» из Екатеринбурга, давший отпор мажору-южанину, сделал предложение на концерте Басты (подробнее)