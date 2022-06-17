В Екатеринбурге построят трамвайную ветку, которая свяжет центр и строящийся микрорайон Солнечный

Известно, что на линию, которая свяжет Солнечный и Академический, в этом году выделят полтора миллиарда рублей из федерального бюджета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге построят трамвайную ветку, которая свяжет центр города и строящийся микрорайон Солнечный, губернатор Евгений Куйвашев добился финансирование на реализацию проекта.

Известно, что на линию, которая свяжет Солнечный и Академический, в этом году выделят полтора миллиарда рублей из федерального бюджета, еще 500 миллионов потратят из регионального бюджета.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- Первый этап создания трамвайной линии в Солнечном будет завершен к началу 2024 года. Трамвайная ветка длиной 1,7 километра соединит существующую остановку «Мусоргского» и новую остановку на улице Чемпионов, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

По задумке властей ветка вольется в существующую трамвайную сеть, а на второй части линии до улицы Нескучная, которая находится рядом с ЕКАД, длиной 3,5 километра, появится еще пять остановок.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- Год назад Евгений Куйвашев презентовал проект комплексного развития микрорайона Солнечный, где значительная часть инфраструктуры строится благодаря программе «Стимул». Вице-премьер Марат Хусенуллин высоко оценил участие региона в программе, - добавили в департаменте.