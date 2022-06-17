«Крадем картошку фри с тарелок гостей»: официантка откровенно рассказала о работе в общепите и вредных посетителях

В будущем официантка мечтает открыть свое заведение Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Общепит – удел сильных»: так сказала я официантке Марина, с которой познакомилась в одном из заведений Екатеринбурга. Тогда Марина поведала мне, что она на ногах уже восемь часов и все еще даже не присела.

- А у вас вообще, выходные часто бывают? – поинтересовалась я.

- Да бывают, один через… - отрицательно машет головой Марина. – Такая же больная тема, как и чаевые на самом деле.

Далее приводим рассказ Марины от первого лица.

КРЫСЫ И ТАРАКАНЫ – ДРУЖОЧКИ ОБЩЕПИТА

В общепите я начал работать лет пять назад. Раньше подрабатывала промоутером, агитатором. В заведения редко берут несовершеннолетних. Но случаи их неофициального трудоустройства есть. Причем, с ними обращаются, как угодно персоналу. А оставить наивных подростков без обещанной зарплаты – святое дело. Так и со мной было.

Я устроилась на работу в гастро-паб на бизнес-ланчи, когда мне было 17 лет. Смена - 4 часа. Мне обещали минимальную ставку - 300 рублей за смену. Проработала там три месяца. А потом сменился руководитель и заявил мне, что я якобы не выработала часы и вообще под регламент не подхожу. На этом, мне сказали до свиданья. Судиться с ними из-за своих 3 000 рублей я не стала. Да и само заведение потом закрылось.

Самые большие чаевые, которые оставляли посетители - 15 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Однажды, я пришла на стажировку в заведение популярной сети японской кухни. И знаете что? Японией там и не пахнет. А вот тараканы кишат повсюду, коллектив – женщины из Узбекистана. Антисанитария и грязь повсюду. Немытые полы, грязные столешницы. Естественно, что работают чуть ли не на голове друг у друга. Да и кухня под стать контингенту – дешевые бизнес-ланчи, которые не привлекают к себе ценителей японской кухни. И шеф-повара там нет, только су-шеф.

Еще один спутник и дружочек общепита – крысы. Особенно, если заведения располагаются в старых домах. В одном гастропабе в центре у нас была ситуация, что к нам прибегали крысы. На задворках была помойка, они любили там поживиться. Прошлым летом крыса пробежала через служебный вход, на кухню, а потом через весь зал. Ее поймали и выкинули на улицу. Все коллеги хотели только одного – чтобы никто не снял на видео пробегавшую по залу крысу. Вроде все обошлось.

ЕСТЬ С МОЙКИ – ПОЗОР ДЛЯ ОФИЦИАНТА

Еще один момент, который встречается в жизни официанта, это незаметная кража. Были случаи, когда коллеги перед тем, как вынести блюдо посетителю, пробовали блюдо. Например, если есть картошка фри, то некоторые официанты могут съесть несколько штучек. Пропажу нескольких граммов посетители не заметят, а картошка тебе поднимет настроение.

Раньше официанты имели привычку, что называется, есть с мойки. Столько раз на банкетах оставались сырные тарелки с дорогими бри, горгонзоллой и пармезаном. Там я их и попробовала, последовав примеру коллег. А потом мне бросили фразу: «Ешь с мойки – не уважаешь себя». Так и получается, что это неэтично, не гигиенично, и вообще запрещено правилами заведения.

В некоторых заведениях нельзя приносить с собой еду на обед. Например, в том суши-баре, где я сейчас работаю. Тут тщательно проверяют, что ты приносишь и уносить с работы. Это сделано для безопасности персонала и гостей заведения.

Вообще я когда пришла сюда работать была удивлена, насколько все автоматизировано и налажено. Заказы собираются махом. Был случай, гости отказались от блюда, а повара уже приготовили сет из 20 роллов. Так этот набор на моих глазах выкинули и засыпали хлоркой, чтобы им никто не вздумал полакомиться. Я так возмущалась, но мне сказали, что если мы возьмем готовое блюдо и съедим, то получим штраф от 1000 рублей. Потому что работаем под камерами. Также было и с тестом, у которого выходил срок годности. Его повара собрали и безжалостно выкинули, опять же, посыпав хлоркой.

Под видом домашнего вина гостям предлагают концентрат из порошка Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вообще, блюда в некоторых заведениях хоть и хорошие, но неоправданно дорогие. Например, взять тот же том-ям, который в среднем по 750 рублей подают. На них всегда самая большая накрутка идет. Одних продуктов на него только рублей на 500 уходит. А владельцы заведений к нему накручивают столько, сколько уж совесть позволит. Жадность у некоторых предприятий сильная. Иногда смотришь на блюдо, которое стоит 500 рублей и называется горделиво «Ризотто». Так вот, там три креветки, рис и сливки. Посчитайте себестоимость. Тем не менее, вопросами ценовой политики заведения занимаются целые отделы, которые делают так, чтобы ресторан нес прибыль, а не уходил в «ноль».

ПОРОШКОВОЕ ВИНО И ЗАМОРОЖЕНЫЕ БУЛКИ

Не все, что называется в меню «домашним вином» можно отнести даже косвенно к этому напитку. Это совсем не вино. Его привозят к нам в виде сухого порошка, который потом в канистре разводят со спиртом, сахаром, чтобы послаще было. И эту «бадягу» подают в бокалах по 200 рублей. Иногда разливают по бокалам дешевое вино из алкомаркета под видом хорошего.

Как-то к нам привезли красное вино, которое полюбили наши посетители. Оно стоило рублей 450 за бутылку. Но само вино нам привезли в пакетах с краником. Мы разливали его под баром, иначе было бы стыдно перед гостями. Вино разобрали так, что я моргнуть не успела. Вообще, если на складе завалялось вино, а ты его продаешь, то тебе небольшая, но все же премия капнет. Поэтому, некоторые позиции в меню мы можем предлагать гостям активнее, чем другие.

Под видом ремесленного хлеба могут преподнести гостям булки, которые просто закупили брикетами, уже замороженными. Их предварительно бросают в печь, а потом вот тебе и готов «крафтовый» хлеб. Поэтому, свежего хлеба в заведении нет. Разве что предварительно выпеченный в цехах.

О ЗАРПЛАТЕ И ЧАЕВЫХ

Что касается наших зарплат, то у менеджера это 180 рублей час, у официанта ставка 150 рублей/час. При этом, у нас есть процент от личных продаж, а у них за выручку дня. Так, например, в день мы заработали 300 000 рублей, с них менеджер получит 3 000 рублей за выручку. Но в целом, менеджер в смену получает 5 000 рублей, а официант 2 500 и чаевые.

В месяц при работе два через два, по 13 часов я получаю 45 000 рублей. Если у меня график-марафон в режиме шесть дней через один или семь через ноль. Так на «марафонах» без выходных я получаю от 25 000 в неделю.

Отдыхать в своих заведениях официантам чаще всего нельзя Фото: Алексей БУЛАТОВ

На работе по своей специальности на врачебном деле мне столько не заработать. Вообще, работа в режиме марафона вредна. После нее ты настолько уничтожен, что можешь только переместиться в другое заведение и пить там. Пропивали все, что зарабатывали.

Самые большие чаевые, которые я получала за пять лет – 15 000 рублей с банкета. Тогда компания из 20 человек посидела у нас на сумму больше сотни тысяч рублей.

Огромные свадебные банкеты я не брала, это физически слишком сложно. Зато выгодно работать официантом на больших мероприятиях, например на международной выставке «Иннопром». Работая по 8 часов, за несколько дней можно выручить от 16 000 рублей. Да и сервис там не нужен, просто подать блюдо и отойти, а затем быстренько прибрать. А здесь тебе надо быстро составить психологический портрет человека, решить, какой он: закрытый для общения, весельчак, зануда или же очередной «террорист-потребитель».

В месяц при работе два через два, по 13 часов официанты получают в среднем 45 000 рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каких-то «левых» денег я себе не загребала. Знаю историю про парня, который был барменом и обманывал руководство так удачно, что ему хватило денег открыть свою кофе-точку в центре Екатеринбурга. Он остался незамеченным, выносил по 200 000 рублей в месяц. А вообще, у барменов популярная практика не доливать напиток гостю незаметно. Так, например, шоты гостю давали вместо 40 по 20 граммов. А ценник при этом за напиток не снижался.

БЛОГЕРЫ – СКАНДАЛИСТЫ

Многие посетители считают, что они правы во всем и всегда. Конечно, хамят, грубят и считают нас чуть ли не своими рабами. Классика - волос в блюде, он может упасть, откуда угодно: что с головы повара, что с официанта. Но посетители предъявляют и получают то, что хотят – им оплачивают счет, меняют блюда. Мы такие ситуации называем «потребительский терроризм». Если это поведение поощрять, то таких посетителей будет еще больше.

Как-то к нам зашла одна блогерша, которая была недовольна, что волокно кинзы у нее в блюде было. Она посчитала, что это волос и требовала закрыть ее счет, а также поменять блюдо. Разразился скандал. Она стала нам угрожать, что мы блогеры сейчас вам напишем нелестные отзывы, и вы пострадаете.

Еще одна екатеринбургская блогерша Ксения приходила в бистро в центре города и пыталась «выбить» бартерную рекламу. Просила полный ужин с напитками в общем на сторис в соцсетях. Мы ей говорили, что нам такая реклама не нужна, у нас и без нее посетители знают, что в нашей кухне все прекрасно. После этого она дула губки и сидела с очень «постным» лицом. При этом осталась постоянницей заведения.

Еще одна наша «постояшка» Анна сидит на строгой диете и если она ела блюда, то в них должны были быть соблюдены все точные указания. Например, она брала блюдо без лишнего сливочного сыра, только лосось слабосоленый, пармезан. При этом все в заведении должны были помнить, без каких ингредиентов подавать Анне блюда. Если кто-то нарушит ее указания, то она будет жаловаться руководству. И таких требовательных персон в каждом заведении хватает с головой.

У нас еще один гость постоянник Евгений. Его все боялись. Он заказывал одно и то же, но если блюда ему выносили на минуту позже, то был скандал с матерками на весь зал. Мы не знаем, то ли он бывший бандит, то ли бизнесмен. Но все тряслись, когда он приходил на свой традиционный ланч с гречкой, сырниками и чаем. Его обслуживали только официанты «старички». И как-то вызвалась я. Подошла к нему, он сказал: «Слушай, мы с тобой только время потеряем, позови опытных». Я его убедила дать мне шанс. В общем, я ему принесла заказ. А он оставил 1000 рублей чаевых. Тогда я поняла, почему он такой ценный посетитель. При чеке в 1 200 рублей он оставил очень приличные чаевые.

Блогеры приходят в заведение за едой в обмен на сторис Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще одна пара, которых мы недолюбливали – Оля и Паша. Они стали нашими постоянниками, подружились с нашим коллективом и менеджерами. Начали наглеть: просили подливать себе шампанское, принести больше хлеба за просто так, добавить больше сыра. При этом, Оля – истеричка та еще. И еще одна их «фишка» всегда просить теплую воду к своим блюдам. И как-то в наплыв гостей, им подали холодную воду, так эта парочка закатила скандал. В общем, нельзя подпускать к себе и коллективу гостей слишком близко, наглеют только так.

Официанты чаще всего не могут отдыхать в заведениях, в которых работают. Такова этика. Иногда у них есть так называемые привилегии и скидки, но посещать заведение они могут в строго отведенное время, например в среду с 14:00 до 16:00.

ЛЮБВЕОБИЛЬНЫЕ ГОСТИ

Очень часто сталкиваемся с так называемыми «подкатами» от гостей-мужчин. Их не смущает, что ты на работе. У моей сменщицы была история, что ее позвали посетители выпить после работы. Она согласилась, поехала с ними в ресторан после смены. А потом вернулась и рассказала, что они ей оплачивали счет на 6 000 рублей. Это она им так отомстила за то, что они не оставили ей чаевых.

Ко мне также проявлял знаки внимания молодой человек по имени Иван. Ходил на бизнес-ланчи, спрашивал меня. Я с ним разговаривала, как с обычным посетителем. Он всегда меня спрашивал: «Что делаешь после работы? Погуляем?». Я ему коротко отвечала: «Я вся в делах, дома ждет жених». Но Ваню это не останавливало, так и ходил к нам на ланчи, пока я не уволилась. А потом стал и в соцсетях написывать мне. Ничего парня не смущало.

Не знаю, буду ли я в будущем работать по специальности. Скорее всего, что реализую какое-нибудь свое маленькое, но гордое дело. Возможно, оно будет связано с сервисом.