Синоптики рассказали, когда в Екатеринбурге закончатся ливни и грозы

Погода на Урале будет переменчивой все лето Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральская погода, как всегда, проявляет свой переменчивый характер. Только сегодня в Екатеринбурге жара внезапно сменились мощным ливнем с грозой, а некоторых уголках Урала даже выпал гигантский град.

По словам синоптиков, такая погода может продлится все лето. Но если говорить о ближайших прогнозах, осадки не ожидаются в воскресенье, а также во второй половине следующей недели. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

- Сказать, когда они закончатся сложно. Это же лето. Они будут повторятся. Это вполне естественно по климатическим меркам. В июне, как правило, пять-шесть дней с грозой случается. Завтра тоже не исключается вероятность дождя, поскольку мы в зоне фронта находимся. Но воскресенье, скорее всего, обойдется без осадков. Затем, в понедельник и вторник могут быть дожди. А с середины следующей недели, то есть со среды, несколько дней будут сухими, - объяснила Галина Шепоренко.

Ранее мы рассказывали о погоде на ближайшие выходные. Они будут по-настоящему летними. Воздух прогреется до +26 градусов, но при этом синоптики обещают кратковременные дожди.