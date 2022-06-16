Три главных преимущества зубной щетки Polaris PETB 0101 BL/TC

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Новая звуковая зубная щетка от Polaris, одобренная Стоматологической ассоциацией России, заботится о зубах, имеет целых 5 режимов, удобный футляр, а еще лаконичный дизайн – вы просто нажимаете на одну кнопку, и она сразу же включается и делает свое дело без лишних усилий.

Работает звуковая электрическая щетка очень просто: двигаясь вверх-вниз, сметает налет при помощи щетинок, которые совершают амплитудные движения. С помощью этого паста вспенивается и налета удаляется больше, чем обычной зубной щеткой.

Звуковая зубная щетка представлена в виде двух моделей в черном и белом цветах: Polaris PETB 0101 BL/TC и Polaris PETB 0101 TC.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Преимущество 1. Профессиональная чистка зубов в домашних условиях

У зубной щетки от Polaris, в отличие от многих других щеток, целых пять режимов для решения разных задач. Режимы гарантируют стопроцентное удаление налета, подобраны таким образом, чтобы было удобно пользоваться при самой разной чувствительности зубов.

Для ежедневного использования производитель рекомендует чистить в режиме Sensitive. Минимальные 31 000 пульсаций в минуту не повредят эмаль и подходят для новичков только начинающих использовать электрические щетки. Именно в этом режиме они работают без подзарядки до двух месяцев.

В режиме Clean задается 41 000 пульсация в минуту, что обеспечивает быструю и качественную чистку зубов. Такое количество пульсаций предотвращает образование зубного камня, при этом рекомендуется использовать этот режим не чаще 1 раза в неделю.

Очень бережно и одновременно эффективно щетки работают в режиме Gum care при 35 000 пульсаций в минуту. Такой режим подходит для профилактики кровоточивости десен, а также их укрепления.

Режим White – самый интенсивный и с наиболее глубоким очищением – 48 000 пульсаций в мин. Эффект работы щеток в режиме White заметен уже с первого раза. Быстро и без повреждения эмали зубные щетки отбеливают или осветляют зубы – это заметно сразу после использования. Режим может понравиться любителям кофе или крепкого черного чая. По сравнению с другими режимами, ощущается повышенная интенсивность, но без неудобств и неприятных ощущений.

В режиме Polish при 45 000 пульсаций в минуту, щетки работают аккуратно, без перерывов, за счет чего устраняются неровности из-за крепкого налета, что позволяет исключить нарост зубного камня.

Преимущество 2. Технологичность

У щеток эргономичное расположение одной кнопок, что позволяет «вслепую» переключать режимы, не отвлекаясь от чистки.

В щетках предусмотрен специальный таймер, который отключает зубную щетку после требуемых 2 минут использования. При этом при дополнительных функциях - полировке или массаже десен, она работает на 1 минуту больше.

Для дополнительного удобства есть напоминалки о необходимости сменить зону очистки, которые срабатывают каждые 30 секунд. То есть, вы мысленно разделяете свою челюсть на 4 зоны. И каждую зону чистите по 30 секунд. Спустя эти 30 секунд щетка приостанавливает на мгновение свою работу, намекая вам – «переходи на другую сторону».

Зубные щетки имеют индикацию заряда батарейки, таким образом щетка предупреждает о необходимости зарядки и не выключится внезапно.

Корпус зубной щетки водонепроницаемый, а при очередном включении она автоматически начинает свою работу в последнем выбранном режиме – это экономит время и упрощает взаимодействие с устройством.

Фото предоставлено пресс-службой компании Polaris

Преимущество 3. Удобство

Для дополнительного удобства предусмотрены специальные напоминания о необходимости сменить зону очистки, которые срабатывают каждые 30 секунд.

Можно мысленно разделить челюсть на 4 зоны, каждую из которых нужно чистить по 30 секунд – по истечении времени щетка на мгновение приостанавливает свою работу, подсказывая перейти к другой зоне.

Важно, что в комплект зубной щетки входят 3 сменные насадки с износостойкими щетинками Dupont, а также цветовой индикатор износа щетины. Также производители выпустили в продажу отдельные наборы насадок, в том числе и с прорезиненной поверхностью для чистки языка.

Производители оснастили зубные щетки не только бесконтактным зарядным устройством. Зарядка одновременно и самостоятельной аккумуляторной платформой с USB-выходом, помещенной в дорожный футляр – удобное решение при долгих путешествиях и для забывчивых людей. Индикаторы уровня зарядки, конечно, не обязательная функция, но она помогает многим. А повышенная влагозащита IPX7 делает зубные щетки максимально безопасными и удобными в использовании.

Приятная мелочь, особенно, во время использования режимов интенсивной чистки – это уровень шума, который не превышает 67дБ.

Путешествующим не надо ломать голову над тем, в какой отсек чемодана запрятать зубную щетку, чтобы она не повредилась во время поездки, есть специальный футляр, в который можно упаковать щетку.

Звуковая зубная щетка – это просто, продуманно и лаконично, также производитель дает 2 года гарантии на устройство.