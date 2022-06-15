В Екатеринбурге мужчину осудили на пожизненное за убийство судьи в девяностые годы

Фото: СУ СК России по Свердловской области

В Екатеринбурге осудили 57-летнего уроженца Башкортостана приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство судьи, совершенное в девяностые годы. Во время разбирательства выяснилось, что инцидент произошел 31 августа 1994 года. Тогда рецидивист решил ограбить женщину.

- Поздно вечером осужденный, находясь около железнодорожной станции «Верх-Исетский завод», увидел ранее ему незнакомую женщину, которая направлялась от железнодорожной станции в сторону остановки общественного транспорта на улице Черепанова, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

С собой у злоумышленника был нож, именно он начал угрожать своей жертве, требуя отдать ему ценные вещи и деньги, неожиданно женщина оказала сопротивление, достала газовый баллончик и стала кричать, а после получила удар ножом в грудь, от которого и скончалась через несколько часов.

Необходимо отметить, что потерпевшая являлась судьей районного суда.

Фото: СУ СК России по Свердловской области

Районный суд Екатеринбурга назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

В следственном комитете добавили, что по решению суда ему назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. При этом он уже отбывает наказание в колонии особого режима в виде пожизненного лишения свободы по ранее состоявшемуся в отношении него приговору суда.

- Выйти на след злоумышленника оперуполномоченным удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий, когда душегуб уже находился на пожизненном заключении в исправительной колонии Оренбургской области, более известной в народе как «Черный дельфин». Полицейские применили в своей работе детектор лжи, - уточнили в ГУ МВД по Свердловской области.

При этом его должны были расстрелять за совершенные преступления, однако наказание заменили на пожизненное лишение свободы.