Сын потерял отца: в Каменске-Уральском «ВАЗ» влетел в столб, уходя от столкновения

15-летний пассажир получил тяжелые травмы. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском на нерегулируемом перекрестке улицы Алюминиевая и бульвара Парижской Коммуны произошла смертельная авария. Lada Vesta выехала на участок и создала помеху «ВАЗ 211440-26», которая ехала по главной дороге. Водитель последней легковушки, пытаясь уйти от столкновения, съехал с дороги и влетел в электроопору.

- В результате ДТП водитель автомашины «ВАЗ 211440-26» от полученных травм скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи, его 15-летний сын, который находился рядом на переднем пассажирском сидении, госпитализирован в реанимационное отделение больницы, - сообщает УГИБДД по Свердловской области.

Водитель Lada заметил «ВАЗ», только когда услышал визг тормозов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Подросток получил тяжелые травмы. Его на вертолете доставили из Каменска-Уральского в детскую больницу Екатеринбурга. Авария произошла вечером 14 июня.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мальчик и водитель были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель Lada в аварии не пострадал. Он объяснил полицейским, что при выезде на перекресток не заметил «ВАЗ». Он увидел его только после того, как оказался на второй полосе и услышал визг тормозов.

Авария произошла вечером 14 июня на перекрестке улицы Алюминиевая и бульвара Парижской Коммуны. Фото: УГИБДД по Свердловской области

За рулем «ВАЗ» был 43-летний местный житель Каменска-Уральского. Стаж вождения погибшего составлял 22 года. Lada управлял 56-летний мужчина. Его стаж вождения составляет 33 года. Он один раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Ранее, 14 июня, в Екатеринбурге произошла авария с пассажирским автобусом и пожарной машиной. На улице Бакинских Комиссаров автобус № 053, пересекая перекресток на «зеленый», не пропустил движущуюся с мигалками машину МЧС и столкнулся с ней. 20-летний кондуктор от скончался до приезда скорой помощи.