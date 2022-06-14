В Екатеринбурге в ДТП с автобусом и пожарной машиной погиб кондуктор

Автобусом управлял 23-летний парень. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 14 июня в 21:22 произошла авария с пассажирским автобусом и пожарной машиной. Как сообщает «КП-Екатеринбург» городская Госавтоинспекция, на улице Бакинских Комиссаров автобус 053 маршрута, пересекая перекресток на «зеленый», не пропустил движущуюся с мигалками машину МЧС и столкнулся с ней.

- В результате ДТП 20-летний кондуктор от сильного удара скончался до приезда скорой помощи, - рассказали в ГИБДД.

. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и оперативной группы. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В момент аварии в автобусе не было пассажиров. На место выезжали сотрудники Госавтоинспекции и оперативной группы. Они выяснили, что общественным транспортом управлял 23-летний парень, стаж вождения которого был пять лет.

По факту произошедшего проводится расследование.

По факту произошедшего проводится расследование. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

ГИБДД напоминает водителям, что машины МЧС и скорой помощи необходимо пропускать.

Ранее мы писали, что на 175 километре трассы Екатеринбург-Серов ночью 13 июня произошла жуткая авария. По данным Госавтоинспекции Свердловской области, водитель иномарки Skoda Octavia без водительских прав вылетел на «встречку», не справился с управлением и столкнулся с Volkswagen Passat.